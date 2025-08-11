소비 침체·고물가 그림자 짙다… 회복 더딘 백화점·편의점 매출
상반기 오프라인 유통 매출 역신장
업계 “하반기 소비쿠폰 효과 등 기대”
올해 상반기 주요 백화점과 편의점 등 오프라인 유통 매출이 소폭 감소했다. 매출 역신장은 코로나19 팬데믹 이후 처음이다. 12·3 비상계엄사태 이후 정권 불안정에 따른 내수침체가 심각했던 영향으로 풀이된다. 하반기에는 정치적 안정과 민생회복 소비쿠폰 효과가 겹치며 긍정적인 시그널이 만들어졌다. 주요 유통업체의 리뉴얼 매장 영업 재개도 더해져 실적 반등을 기대할 수 있는 상황이다.
10일 산업통상자원부에 따르면 올해 상반기 주요 오프라인 유통업체(대형마트·백화점·편의점 등 13개사) 매출은 전년 동기 대비 0.1% 감소했다. 코로나19 충격이 컸던 2020년 상반기(-5.6%) 이후 5년 만의 역성장이다. 고물가·소비심리 위축에 정치적 혼란과 이상기후까지 겹치면서 수익성 방어에 실패했다.
최근 몇 년간 잘나가던 백화점과 편의점 업계의 실적에서도 영향이 확인된다. 신세계백화점은 올해 상반기 매출 3조5385억원(전년 대비 -0.3%), 영업이익 1789억원을(-8.5%)을 기록했다. 그러나 강남점·센텀시티점 등 핵심 점포 리뉴얼과 본점 더 헤리티지 등 전략적 투자로 비용이 늘어난 측면을 감안하면 선방했다는 평가가 나온다.
롯데쇼핑은 연결기준 상반기 매출이 전년 대비 1.9% 감소한 6조8065억원이었다. 국내 소비 둔화로 마트·슈퍼 부문은 적자였으나 백화점과 베트남·인도네시아 등 해외사업이 실적을 견인했다. 영업이익(1889억원)은 10.5% 뛰었다. 현대백화점은 상반기 매출과 영업이익 모두 전년 대비 소폭 감소했다. 매출은 1조1791억원(-2.2%), 영업이익은 1666억원(-4.3%)이었다. 패션 부문 부진 여파를 피하지 못한 것으로 분석된다.
편의점업계는 매출은 증가했다. 다만 임차료를 비롯해 고정 비용 상승 등으로 수익성이 나빠진 게 문제다. 예측하기 힘든 폭염과 폭우 등 기상 여건과 소비심리 위축이 발목을 잡았다. BGF리테일은 상반기 매출이 4조3066억원(전년 대비 3.6% 상승)을 기록했지만 영업이익은 920억원(-15.4%)으로 감소했다. GS25의 상반기 매출은 전년보다 소폭 증가한 4조2380억원이었지만 영업이익이 762억원(-16.3%)으로 감소했다.
업계는 정책 효과와 3분기 성수기에 주목하고 있다. 편의점업계 관계자는 “3분기가 최대 성수기인 데다 소비쿠폰 지급 이후 전반적으로 수요가 증가하고 있는 만큼 실적 반등을 노리고 있다”고 말했다. 백화점업계 관계자는 “지속적인 투자와 상권 재편 결과물이 하반기부터 반영될 것이지만 소비심리 회복 속도가 관건”이라고 말했다.
