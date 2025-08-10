美, 협상 초안엔 ‘국방비’ ‘주한미군’도 포함
WP “미군 전략적 유연성 지지 요구”
대통령실 “통상 중심 논의 이뤄져”
도널드 트럼프 미국 행정부가 한국과의 무역협상에서 국방비 증액과 함께 중국 견제를 위한 주한미군의 전략적 유연성 지지를 요구하는 안을 검토한 정황이 미 정부 내부 문서를 통해 드러났다.
워싱턴포스트(WP)는 9일(현지시간) 한·미 협정의 초기 초안(draft)에 미국이 한국의 국방비를 국내총생산(GDP)의 2.6%에서 3.8%로 증액하고, 방위비분담금을 10억 달러(1조3900억원) 인상하도록 요구하는 내용이 포함돼 있었다고 보도했다. 지난해 양국이 2026년 한국의 방위비분담금을 11억 달러로 합의한 사실을 고려하면 트럼프 행정부는 분담금을 2배가량 증액하려 한 셈이다.
초안에는 또 미국이 한국 정부에 “북한 억제를 계속하는 동시에 중국 억제를 더 잘하기 위해 주한미군 태세의 유연성(flexibility for USFK)을 지지하는 정치적 성명을 발표하는 것”을 요구하는 내용도 담겼다.
다만 WP는 해당 문서가 8페이지 정도로 “실제 협상 과정에서 이런 내용이 다뤄졌는지는 불분명하다”고 전했다. 이 문서는 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표의 요청에 따라 다른 부처에서 제출한 제안들을 포함하고 있었고 ‘5월 1일 초안’이라는 점을 나타내는 손글씨 표기가 있었다고 WP는 덧붙였다. 문서에는 한국 외에도 이스라엘·호주 등 여러 국가에 대한 요구 사항이 담겼는데 중국을 견제하기 위한 내용이 다수였다.
한국 정부는 지난달 말 한·미 무역 합의 발표 때 방위비 문제 등 안보 현안은 포함되지 않았다고 밝힌 바 있다. 하지만 이달 중 워싱턴DC에서 열릴 것으로 보이는 한·미 정상회담에서 트럼프 대통령이 방위비분담금 증액과 주한미군의 전략적 유연성 등을 요구할 가능성을 배제할 수 없다는 관측이 나온다.
WP 보도에 대해 대통령실은 “관세협상 논의는 통상 분야를 중심으로 이뤄졌다”며 “한·미 양국은 변화하는 안보 환경 속 동맹의 능력과 태세를 강화하기 위한 호혜적 협력 방안을 논의해 오고 있다. 구체적인 사항은 언급하기 어렵다”고 밝혔다.
워싱턴=임성수 특파원, 이동환 기자 joylss@kmib.co.kr
