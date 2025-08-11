“미음 드세요” 세심한 시중… 삶의 끝 돌보는 따뜻한 동행

초고령사회에 들어선 오늘날 죽음은 더 이상 노년층만의 과제가 아니다. 연명치료를 거부하거나 임종을 스스로 준비하는 사람들, 신앙 안에서 삶의 끝을 묵상하는 이들이 늘고 있다. 한국사회는 ‘죽음을 준비하는 사람들’과 마주하고 있다. 국민일보는 생애 마지막 여정을 동행하는 이들의 목소리를 담고 신앙공동체의 역할을 두 차례에 걸쳐 살펴본다.