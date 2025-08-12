[오늘의 설교] 성도란 누구인가
시편 34편 9절
요즘은 교회에 다니는 사람은 모두 성도라고 부릅니다. 초신자를 부르는 대명사로도 쓰이는 것 같습니다. 그런데 성경이 말하는 성도란 존귀한 이름입니다. 그리스도인의 본질적 명칭이기 때문입니다. 성도는 여호와를 경외하는 자(시 34:9)입니다. 또 하나님의 계명과 예수 믿는 믿음을 지키는 자(계 14:12)이며 그리스도를 통한 구원의 비밀을 알고 믿는 자들입니다.(골 1:26), 하나님의 권속으로서(엡 2:19) 여호와를 찬송하고 감사하며 삽니다.(시 30:4)
그러므로 하나님께서 이렇게 최상의 신자들인 성도들의 길을 보전해주시고(잠 2:8) 나라를 얻게 하시며(단 7:18) 만족하게 하실 뿐 아니라(잠 34:9) 영광중에 즐거워하며 기쁨으로 노래하게 하십니다.(시 149:5) 그리고 마지막에 하나님 자신이 영광을 받으실 존재(살후 1:10)로 말씀하고 계십니다.
그러면 성도의 구체적 삶이란 어떤 것일까요. 에베소서 4장은 성도의 정확한 정체성을 말해줍니다. 성도란 거룩한 백성입니다. 거룩은 구별이라는 의미가 있는데 과연 무엇과 구별돼야 하는가를 완전하고 명확하게 가르쳐 주고 있습니다.
첫째 성도란 이방인과 구별되는 신자들입니다.(엡 4:17) 둘째 성도란 모든 더러운 것과 구별하며 사는 사람들입니다.(엡 4:19~20) 셋째 성도란 신앙을 가지기 전 구습을 좇던 옛사람을 벗어버리는 사람입니다.(엡 4:22)
복음의 진리를 배운 대로 마음부터 새롭게 해 새 사람으로 변화돼 성장하는 것이 성도입니다. 타인을 향해 긍휼한 마음으로 구제하고 언행 심사를 덕 있게 하여 은혜를 끼치며 생활하는 것이 바로 성도의 역할이라는 것입니다. 악은 모양이라도 버리고 항상 서로 인자하게 대하며 서로 용서하고 용납하는 생활을 해야 합니다. 그래서 성도에게 적은 하나님을 대적한 사단 외엔 없습니다.(엡 4:24~32)
사람끼리 내편 네편 나누어 적대시하며 공격하는 것은 참된 성경적 성도가 할 일이 아닙니다. 성도는 사단과는 싸우되 사람은 원수라도 사랑해야 하기 때문입니다. 성도는 사회·문화적 차원에서 성경에서 금지한 것들을 여과 없이 받아들이고 사용해서는 안 됩니다. 특히 중독 물질이 그렇습니다. 성경은 “술은 보지도 말라”고 하십니다.
이유를 따질 필요가 없습니다. 하지 말라고 하는 것은 해서는 안 됩니다. 기독교인이면 도둑질을 해서는 안 된다고 가르치고 그렇게 알고 있습니다. 왜 그러냐고 물으면 성경에 하나님이 그렇게 하라고 하셨기 때문입니다.(출 20:15)
그런데 잠언 구절은 무시합니다. “포도주는 붉고 잔에서 번쩍이며 순하게 내려가나니 너는 그것을 보지도 말지어다.”(잠 23:31) 이 성경을 아전인수격으로 해석해서 “술 취하지 말라”(엡 5:18) 구절을 음주자 편에서 두둔하며 해석합니다. ‘취하지 말라 했지 마시지 말라고 하지는 않았다’는 것입니다. 그러나 성도에게 술은 취하지도 말아야 하고 포도주 역시 멀리해야 할 물질입니다.
성도의 참된 의미를 다시 살펴봤습니다. 하나님 말씀에 순종해 세상과 구별되고 사람은 사랑하되 죄와는 타협하지 않는 진정한 성도로 살아가시기를 주님의 이름으로 축복합니다.
김도형 새움교회 목사
◇새움교회는 대한예수교장로회 합동 소속 교회입니다. ‘대한민국 중독 제로의 날’을 구호로 중독자 구원과 회복을 전문으로 하고 있습니다. 김도형 목사는 총신대 신학대학원을 졸업하고 기독교적 전인화 프로그램을 개발, 중증 중독자들과 가족들을 치유하고 있습니다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사