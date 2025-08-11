SKT “GPT-5 이기는 것보다 ‘유용한 AI’ 만들고파”
김태윤 SKT 파운데이션 모델 담당
“글로벌 AI의 95% 성능 구현 가능”
오픈AI는 지난 8일 최신 인공지능(AI) 모델 ‘GPT-5’를 공개했다. GPT-3가 고등학생과 대화하는 느낌이라면 GPT-4는 대학생, GPT-5는 박사급 전문가와 대화하는 수준이라는 게 오픈AI의 설명이다. 빠르게 진화하는 AI 모델간 경쟁 속에서 한국 기업들은 정부 지원을 동력 삼아 경쟁에 뛰어들었다.
정부는 글로벌 AI 모델 대비 95% 이상 성능 구현을 목표로 ‘독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트’를 시작했다. ‘소버린 AI’를 기치로 추진되는 사업이다. ‘AI 국가대표’ 5개팀 중 하나로 선정된 SK텔레콤은 “(95% 이상 성능 구현이) 불가능한 수치는 아니다”라며 자신감을 내비쳤다.
지난 7일 서울 중구 SK텔레콤 사옥에서 만난 김태윤(사진) SK텔레콤 파운데이션 모델 담당(부사장)은 정부 프로젝트에 대해 “‘뭐가 됐든 한번 해보라’고 정부가 판을 깔아줬다고 생각한다”며 “당장 GPT-5를 이기라는 것은 아니라고 생각한다. 모든 곳에 다 GPT-5가 쓰이는 것도 아니고, 다양한 스펙트럼이 있기 때문에 선호도와 적합도에 따라 모델이 세분화될 것”이라고 말했다.
그는 “글로벌 수준의 모델들이 굉장히 빠른 속도로 강력해지고 있기 때문에 그런 수준의 모델을 만드는 것이 궁극적인 목표”라면서도 “다만 실제 사람들이 썼을 때 ‘그거 좋더라’는 얘기를 듣는 건 별개의 문제인 만큼 실제 서비스의 사용성을 확보할 수 있는 모델을 만드는 것을 핵심 가치의 하나로 두고 있다”고 강조했다.
SK텔레콤은 AI 에이전트 서비스 ‘에이닷’을 통해 AI 대중화에 속도를 내고 있다. 김 담당은 “에이닷 전화 등 에이닷 서비스는 모두가 쓸 수 있게 열어놨다”며 “에이닷 서비스를 점차 확대해 국민 접근성을 늘리는 방향으로 생각하고 있다”고 설명했다. 그러면서 “누구나 쉽게 접근할 수 있는 AI가 꼭 필요하다는 정부 정책에 공감한다”며 “AI는 인터넷처럼 일상생활에서 꼭 필요한 도구가 될 것”이라고 덧붙였다.
‘국가대표 AI’를 목표로 하는 동시에 해외 진출 추진 계획도 밝혔다. 김 담당은 “이미 컨소시엄에 있는 업체들이 글로벌 서비스를 하고 있고, SK텔레콤도 글로벌 서비스를 하고 있는 만큼 해외 서비스에 대한 계획을 가지고 있다”고 말했다. SK텔레콤은 이번 프로젝트를 위해 크래프톤(게임사), 포티투닷(자동차), 리벨리온(반도체) 등과 컨소시엄을 꾸린 상태다.
그는 “기술이 많이 무르익었기 때문에 단순히 AI 모델을 만들었다는 것 자체에 의미를 두지 않겠다”며 “일상생활뿐 아니라 새로운 산업 기회를 만드는 데도 일조를 하면 좋겠다는 기대감을 갖고 있다”고 포부를 밝혔다.
심희정 기자 simcity@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사