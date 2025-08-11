“자퇴 후 수능 올인” 강남3구, 고교 이탈 서울서 최다
강남·서초구 2.7%, 송파구 2.1%
내신 등급 축소로 학업중단 더 늘듯
강남3구 고교생의 공교육 이탈률이 서울에서 가장 높은 것으로 나타났다. 내신 성적이 저조하면 검정고시로 고교 졸업장을 따고 대학수학능력시험에 ‘올인’하기 때문으로 풀이된다. 고교학점제 도입으로 내신 등급이 9등급에서 5등급으로 축소되면서 ‘자퇴→검정고시→수능 정시’란 입시 트랙이 더 활성화될 것이란 전망이 나온다.
10일 한국교육개발원의 행정구역별 학업중단율 통계에 따르면 지난해 서울에서 일반고 학업중단율이 가장 높은 3곳은 강남구와 서초구, 송파구였다. 강남구와 서초구가 각각 2.7%로 가장 높았고, 송파구가 2.1%로 뒤를 이었다. 재학생 100명 중 두세 명은 공교육을 포기한 상황인 것이다.
이들 지역 학업중단율은 꾸준히 상승하고 있다. 강남구는 2021년 1.4%, 2022년 1.9%, 2023년 2.2%로 늘다가 지난해 2.7%로 뛰었다. 서초구는 2021년 1.3%에서 2022년 2.4% 증가한 뒤 2023년 1.8%로 주춤했지만 지난해 2.7%로 급등했다. 송파구는 2021년 1.0%, 2022년 1.6%로 1%대였지만 2023년과 지난해 각각 2.1%를 기록했다.
강남3구는 전국에서 입시 변화에 가장 민감한 지역이다. 이 지역에서 자퇴가 급증한 이유는 입시환경 변화 때문이란 분석이 많다. 조국 전 법무부 장관 자녀의 입시비리 의혹으로 수시모집이 지탄을 받자 문재인정부 교육부는 서울 주요 대학의 정시 비율을 40% 이상으로 끌어올렸다. 수시에서 정시로 이월하는 인원까지 포함하면 절반가량을 정시로 뽑는 환경이 만들어졌다.
내신 성적을 망치면 학교 수업보다 수능에 집중하는 학생이 늘어날 수밖에 없었고, 학교 현장에서는 이들을 ‘정시 파이터’라고 부르기도 했다. 정시 파이터의 극단적인 형태가 자퇴 후 검정고시와 입시 학원으로 가는 학생인 것이다. 강남3구는 수능 사교육 접근성이 전국 최고 수준이다.
올해 서울대·고려대·연세대 신입생 중 검정고시 출신은 전년 대비 37% 증가한 259명으로 최근 8년 새 가장 많았다. 올해 고1부터 고교학점제 도입으로 내신 5등급제가 시행되면서 앞으로 자퇴생이 더 증가할 것이란 관측이 나온다.
임성호 종로학원 대표는 “5등급제에서 상위 10% 안에 들지 못하면 곧바로 11~34% 구간인 2등급으로 떨어진다. 지난 1학기 때 전 과목 1등급을 받지 못한 상위권 학생들은 자퇴 여부를 두고 고민이 상당히 깊어질 것”이라고 말했다.
이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.kr
