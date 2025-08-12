‘14개 위험인자’만 교정해도 치매 발생 45% 줄인다

[And 건강] 치매 쫓는 생활 속 작은 실천

게티이미지뱅크

청력저하 2.4배·시력저하 땐 1.5배

LDL 높을 땐 치매 위험 33% 높여

머리외상은 66% ↑… 뇌진탕도 조심



채소·등푸른 생선·콩·견과류 등

‘뇌 건강식단’ 치매 위험 30% 낮춰

수면·치아 수·구강 위생도 중요



생활 속에서 조절 가능



뇌건강 식단 등 실천 필요

