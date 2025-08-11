박찬욱, 미국작가조합서 제명… “2년전 파업 당시 규정 위반”
박찬욱(사진) 감독이 미국작가조합(WGA)에서 제명됐다.
미국 연예매체 버라이어티에 따르면 9일(현지시간) WGA는 2023년 파업 기간 HBO방송의 미니시리즈 ‘동조자’를 집필해 파업 규정을 위반한 박 감독과 공동 집필자인 돈 맥켈러를 제명했다고 밝혔다. 구체적 위반 행위는 공개되지 않았으며 두 사람 모두 제명에 이의를 제기하지 않았다.
WGA는 미국에서 활동하는 영화·TV·디지털 콘텐츠 작가 1만1500여명이 소속된 대규모 노동조합이다. 제명 시 조합과 단체협약을 맺은 대형 제작사 작품에 참여하기 어렵고 조합이 보장하는 최저임금과 복지 혜택에서도 제외된다.
WGA는 2023년 5월부터 스트리밍 시대에 맞는 공정한 수익 배분과 노동환경 개선 등을 요구하며 파업을 벌였고 이 과정에서 각종 규정 위반 작가 7명을 징계했다.
조승현 기자
