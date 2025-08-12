[이명현의 별과 우주] 우주경쟁보다 중요한 ‘비행사의 생환’… 아폴로 시대 교훈

1950년대부터 이어진 미·소련 경쟁

서방 세계 과학연구·교육 혁신 선도

아폴로 13호 짐 러벌 지난 7일 작고

그가 짊어졌던 귀환 미션 기억해야



55년 전인 1970년 우주공간에서 산소탱크가 폭발해 ‘우주 미아’가 될 뻔했던 아폴로 13호를 무사히 지구로 귀환시킨 짐 러벌 선장의 초상화. 그는 지난 7일 97세를 일기로 별세했다. NASA 홈페이지