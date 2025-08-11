[오늘의 설교] 할례가 우리에게 주는 기적같은 선물
창세기 17장 9~14절
할례의 의미를 모르면 그저 구약 시대에 하나님께서 아브라함에게 약속하신 증표로 끝나게 됩니다. 할례의 참된 의미를 깨닫게 되면 그 기적 같은 선물이 우리에게 나타날 것입니다. 창세기 17장에서 하나님은 아브라함에게 “너는 여러 민족의 아버지가 될 것”이라고 말합니다. 당시 아브라함의 나이는 99세였습니다. 앞서 하나님은 아브라함에게 “내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 네 이름을 창대하게 하리니”라고 약속하셨습니다. 그때가 75세였으니 24년이 흘렀습니다.
하나님은 여기에서 더 구체적으로 아브라함에게 약속을 이어가십니다. “왕들이 너에게로부터 나올 것”이라고 하십니다. 이름도 바꾸십니다. 아브람은 존귀한 아버지라는 의미를 가지고 있지요. 하지만 아브라함은 많은 민족의 아버지라는 의미입니다. 하나님께서 이제 아브라함을 많은 민족의 아버지가 되게 하시겠다고 표명한 것입니다. 그때 하나님은 아브라함에게 언약을 말씀하십니다. 24년을 기다려도 이루어지지 않는 상황에서 하나님은 이 언약을 통해 그 의지를 보여주십니다.
또한 하나님은 그 언약을 누구에게 지키라고 말씀하십니까. 아브라함과 그 후손입니다. 여기서 중요한 것은 너희 자손뿐 아니라 이방 사람까지도 모두 할례를 받게 하라는 것이었습니다. 이는 아브라함 때부터 이방을 향한 계획도 다 포함돼 있었다는 것을 말합니다.
하나님께서는 할례를 행하라 명하십니다. 할례는 남성 성기의 포피를 베어내는 것으로, 하나님의 언약 밖에 있는 자와 안에 있는 자를 구별한 것입니다. 우리는 여기서 언약의 본질을 들여다 봐야 합니다. 할례의 역할은 이를 통해 하나님을 신뢰하고 그 약속을 믿는 것입니다. 증표로 삼아 그 믿음을 잃지 않는 것입니다. 그러면 하나님께서 다 이루시겠다는 것입니다.
그런데 왜 하필 할례일까요. 그것은 가장 은밀한 곳에 행해진 언약이기 때문입니다. 이것이 할례의 첫 번째 의미입니다. 하나님은 가장 은밀하고 깊은 우리의 내면에서 만나기를 원하신다는 것입니다. 할례는 그런 것입니다. 깊은 내면에서, 보잘것없는 나를 발견해 하나님을 온전히 붙잡게 하는 것입니다.
나의 내면에서 추악하고 더러운 것이 드러났습니다. 그러면 뭘 해야 할까요. 도려내야 합니다. 이것이 바로 할례가 주는 두 번째 이유와 직결됩니다. 우리 안에 있는 죄의 본성, 그 뿌리 깊게 박혀 있는 것까지 모두 빼내야 하는 것입니다. 하나님은 이처럼 우리 안에 깊이 박혀 있는, 내면의 죄성을 도려내기 원하신다는 겁니다.
그러나 문제가 있습니다. 이제 더 이상 할례를 행하지 않는다는 것입니다. 예수님께서 모든 율법을 이루셨기 때문에 할례를 받지 않아도 됩니다. 그렇다면 어떻게 해야 할까요. 마음에 할례를 행함으로써 나의 죄를 제거하시고 나를 그리스도의 장성한 분량에 이르게 하시는 분이 하나님이심을 깨달아야 합니다. 그러므로 마음의 할례를 행하십시오. 가장 은밀한 곳에 있는 나의 본성을 직면하시고 성령으로 이를 도려내야 합니다.
이것이야말로 마음의 할례가 주는 기적 같은 선물이 아니겠습니까. 그렇기에 이 할례는 우리에게 영원한 언약이 돼야 합니다. 끊임없이 내면을 들여다보고 끊임없이 도려내야 합니다. 그리스도인의 완전이란 바로 이것입니다.
임종섭 인천 벧엘교회 목사
◇인천 벧엘교회는 기독교대한감리회 소속으로 성육신의 낮아짐을 통해 우리의 연약함까지 사랑하신 하나님의 사랑을 이웃에게 겸손히 전하는 교회입니다.
