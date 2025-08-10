[부고] 문기남(전 북한 축구 국가대표팀 감독·전 울산대 축구부 감독)씨 별세 外

▲문기남(전 북한 축구 국가대표팀 감독·전 울산대 축구부 감독)씨 별세, 이창실씨 부군상, 문경민(개인사업) 문경희 문유진 문경근(서울신문 기자)씨 부친상=9일 국립중앙의료원, 발인 12일 오전 5시(02-2262-4811)
▲박민남씨 별세, 박형철(현대자동차 울산홍보팀장)씨 부친상=10일 대구전문장례식장, 발인 12일 오전 7시30분(053-961-4444)
▲오종순씨 별세, 이영석(한국선급 부사장) 이현석 이도경씨 모친상, 김종위씨 빙모상=9일 부산시민장례식장, 발인 12일 오전 9시(051-636-4444)
▲유재희씨 별세, 조승리(비즈니스포스트 산업&IT부 기자)씨 모친상=10일 인천 세림병원장례식장, 발인 12일 오전 6시30분(032-523-8844)
▲황일우(경북대 의대 명예교수·전 경북대병원장·전 대한외과학회장)씨 별세, 황윤진(경북대 의대 명예교수) 황윤재(서울대 경제학부 교수)씨 부친상, 김숙영(대구가톨릭대 의대 교수) 이미경(랩지노믹스 진단검사의학과의원 원장)씨 시부상=9일 대구가톨릭대병원, 발인 12일 오전 10시(053-650-4444)
