[우리 교회 소식] 서울 영안교회

입력:2025-08-11 03:09
■서울 영안교회(양병희 목사)는 오는 17일 대예배당에서 스페인 밀레니엄 합창단 초청 음악회를 연다.

