[포토] ‘광복 80주년’ 대형 태극기 언덕

입력:2025-08-08 19:51
시민들이 8일 서울 중구 서울도서관 앞에 조성된 태극기 언덕에서 사진을 찍고 있다. 서울시는 광복 80주년을 기념해 가로 45m, 폭 5m, 높이 6m의 태극기 언덕을 조성했다. 뉴시스

