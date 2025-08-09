16조 날린 세계 차업계… 한국 반도체 ‘안도’·스마트폰 ‘비상’

산업 불확실성 키우는 ‘트럼프 관세’

미국 관세 폭탄으로 전 세계 주요 완성차업체가 올해 2분기에만 16조원에 이르는 타격을 받은 것으로 나타났다. 한국도 ‘트럼프 라운드’의 희생양이 됐다. 현대자동차·기아의 경우 1조6000억원 규모의 영업이익이 증발했다. 삼성전자의 스마트폰 경쟁력이 애플과 더 벌어질 수 있다는 우려마저 나오는 등 어느 때보다 경영 불확실성이 커지고 있다.



8일 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 주요 글로벌 완성차업체는 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책으로 올해 2분기 118억 달러(약 16조4000억원) 규모의 손실을 봤다. 토요타에서 산출한 관세 피해액은 30억6000만 달러(약 4조2503억원)로 완성차업체 중 가장 컸다. 이어 폭스바겐(15억1000만 달러), GM(11억 달러), 포드(10억 달러), 혼다(8억5000만 달러), BMW(6억8000만 달러) 순이었다. 현대차(6억 달러)와 기아(5억7000만 달러)는 합쳐서 11억7000만 달러의 관세 피해를 본 것으로 추산했다. 완성차업계 관계자는 “트럼프 라운드는 일본 유럽연합(EU) 한국 심지어 미국 업체에까지 막대한 손실을 끼친 ‘승자 없는 전쟁’으로 이어지고 있다. 중국 기업만 즐기고 있을 것”이라고 진단했다.



이런 상황은 당분간 계속될 전망이다. 완성차업체가 관세 손실을 피하려면 원가 상승분을 소비자 가격에 전가하고도 판매량을 유지하거나 생산시설을 미국으로 옮기는 방법뿐이다. WSJ은 “두 가지 모두 단기간에 실현하기 어렵다”고 분석했다. 현대차·기아는 3분기 이후 관세 피해 규모가 더 커질 것으로 예측한다. 관세 적용 전 미국에 옮겨뒀던 재고가 소진돼서다.



여기에다 트럼프는 반도체에 100% 관세를 부과하겠다고 했지만, 한국의 경우 오히려 정보통신(IT) 업계의 타격이 더 클 거란 관측이 제기된다. 하워드 러트닉 미국 상무부 장관은 7일(현지시간) “트럼프 임기 동안 미국에 생산설비를 짓겠다고 약속하고 이행하는 기업에 한해 반도체 품목별 관세를 예외로 한다”고 밝혔다. 미국에 공장을 건설 중인 삼성전자와 SK하이닉스는 ‘화이트리스트’에 이름을 올릴 조건을 갖췄다.



다만 개인용컴퓨터(PC)와 스마트폰 등은 관세 폭탄을 맞을 수 있다. 특히 스마트폰의 경우 후발주자인 삼성전자로서는 관세 타격을 입으면, 경쟁사인 애플과의 격차가 더 벌어질 우려가 크다. 김록호 하나증권 연구원은 “삼성전자 스마트폰에 반도체 수준의 관세가 부과되면 애플과의 경쟁에서 열위에 놓일 수밖에 없다. 추후 발표될 전자제품 관세율을 예의주시해야 할 것”이라고 강조했다.



각국 정부는 트럼프 라운드에 따른 대책 마련에 나섰다. 브라질 정부는 국영 개발은행이 관리하는 수출보증 기금을 활용해 피해 기업에 신용대출을 제공하는 방안을 검토 중이다. 인도 제조업체는 미국 고객사로부터 주문 취소나 생산거점 해외이전 요청을 받고 있다고 한다. 39% 관세를 맞은 스위스는 미국과 추가 협상을 시도할 방침이다.



이용상 김지훈 기자 sotong203@kmib.co.kr



