[포토] 입추 지나는데 더위는 언제…

입력:2025-08-07 21:14
절기상 입추인 7일 할머니의 손을 잡은 한 어린이가 서울 마포구 하늘공원 산책로 에 열린 수세미를 바라보고 있다. 입추는 24절기 중 13번째 절기다.

윤웅 기자

