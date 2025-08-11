대한항공·아시아나 통합 전에… “잠자는 마일리지 깨울 때”

마일리지 똑똑하게 쓰는 법



제도 개편 가능성·유효기간 고려해

탑승 최대 1년전부터 좌석 선점하기

가족끼리 마일리지 합산·공유하고

여행계획 없다면 쇼핑몰서 소진을

게티이미지뱅크

대한항공과 아시아나항공의 통합을 앞두고 ‘마일리지 사용 전략’이 많은 이들의 관심사로 떠올랐다. 아시아나항공 이용자 사이에선 기존 마일리지를 언제, 어떻게, 어디에 사용하는 것이 가장 유리한지를 두고 고민이 깊다. 두 회사는 이에 맞춰 항공권 발권을 넘어 기내 서비스, 제휴처, 쇼핑 등 다양한 마일리지 사용처를 확대하며 이용 유인을 강화하고 있다.



통합 시 마일리지 제도의 개편 가능성이 높고, 유효기간 도래로 인한 소멸도 이어지고 있는 만큼 “지금이 마일리지 사용 적기”라는 분석이 설득력을 얻고 있다. 항공업계와 전문가들이 추천하는 ‘마일리지 사용법’을 정리했다.





발권은 기본, 할인 프로모션 응용도



대한항공과 아시아나항공 모두 마일리지의 가장 기본적인 사용처는 항공권 발권이다. 아시아나 기준으로 국내선 왕복은 약 1만 마일, 국제선은 노선에 따라 왕복 3만~5만 마일 수준이다. 다만 성수기에는 마일리지 공제량이 최대 50%까지 증가하니 비수기나 프로모션 기간 활용이 핵심 전략이다. 탑승 1년 전부터 예약 가능해 여행 계획을 미리 짜두는 것도 좋다.



아시아나는 이달 미주와 유럽을 포함한 45개 국제선 노선을 대상으로 최대 18% 마일리지 할인 프로모션을 진행했다. 국내 최초로 국제선 마일리지 전용기를 띄웠다. 다음 달까지 인천~호놀룰루 미주 노선 총 10편이 운영된다. 비즈니스석은 오픈 당일 매진되기도 했다. 업계는 통합 전까지 이와 유사한 소비 유도성 프로모션이 이어질 것으로 보고 있다.



비즈니스석 업그레이드로 ‘가성비’ ↑



이코노미석 항공권을 구매한 후 마일리지를 사용해 비즈니스석으로 업그레이드하는 방식도 인기다. 아시아나는 국제선 왕복 기준 2만 마일부터 승급이 가능하다. 예컨대 인천~로스앤젤레스 노선은 왕복 기준 약 6만 마일로 업그레이드할 수 있다. 대한항공 역시 유사한 기준을 적용 중이다. 업계 관계자는 “비즈니스석을 현금으로 구매하면 부담이 크기 때문에, 마일리지 업그레이드는 실속 있는 선택”이라며 “특히 장거리 노선일수록 체감 혜택이 크다”고 설명했다.



가족 마일리지제도 적극 활용



가족 단위 여행객이라면 가족 마일리지 합산 제도를 활용해 단기간에 대량 마일리지를 사용할 수 있다. 아시아나는 직계가족 최대 8명까지 등록이 가능하며, 가족 전체 마일리지를 모아 항공권 발권이나 업그레이드 등에 사용할 수 있다. 대한항공은 최대 5인까지 마일리지 일부 양도와 합산이 가능하다. 등본이나 가족관계증명서를 앱 또는 홈페이지에 제출하면 비교적 간편하게 등록이 완료된다.



국내선 짧은 거리 활용도 ‘전략’



해외여행이 부담스럽거나 짧은 거리 이용이 필요한 소비자들에겐 국내선 마일리지 사용이 효율적이다. 아시아나는 김포~제주 노선에 마일리지 전용 좌석을 공급하고 있다. 이달에만 총 162편을 추가 편성해 관련 수요에 대응하고 있다.



쇼핑몰·기내 서비스·제휴처 다양



마일리지를 항공권 외에 실생활에서 활용할 수 있는 방안도 늘고 있다. 아시아나는 자체 쇼핑몰 ‘OZ 마일샵’을 운영 중이다. 소액 기프티콘에서 다이슨, 세라젬 등 고가의 전자제품까지 판매한다. 대한항공도 ‘마일리지 몰’을 통해 다양한 소비자 맞춤형 상품을 제공한다. 대한항공 마일리지 몰은 자사 굿즈 외에도 이마트, 교보문고, 네이버플러스, 한진관광 등과 제휴해 생활·문화·여행 바우처를 제공하고 있다. 여행 계획이 없는 소비자도 마일리지를 효과적으로 소진할 수 있다. 공항 서비스도 주요 소진처다. 초과 수하물 요금, 반려동물 동반 서비스, 라운지 이용, 추가 요금 좌석 지정 등에도 마일리지를 사용할 수 있다.



복합 결제 추진… “유효기간 소멸 주의”



아시아나는 마일리지 복합 결제(현금+마일) 도입을 검토하고 있다. 항공권 결제 시 일부 금액은 마일리지로 차감하고, 나머지는 카드나 현금으로 결제하는 방식이다. 이 제도가 도입되면 적은 마일리지를 가진 소비자도 실질적으로 활용할 수 있어 환영받을 것으로 전망된다. 대한항공은 이미 일부 국제선 노선에서 복합 결제 기능인 ‘캐시 앤 마일즈’를 운영하고 있다. 최소 500마일부터 운임의 30%까지 마일리지로 결제할 수 있다.



마일리지는 ‘적립일로부터 10년’의 유효기간이 적용된다. 2015년 적립된 마일리지는 이미 소멸되거나 연내 소멸될 예정이다. 일단 소멸된 마일리지는 복구가 불가능하기 때문에 유효기간 관리가 중요하다. 아시아나와 대한항공 모두 홈페이지 또는 모바일 앱 ‘마이페이지’에서 보유 마일리지와 소멸 예정 마일리지를 확인할 수 있다.



김민영 기자 mykim@kmib.co.kr



