“비판적 사고 없으면, 극우 콘텐츠에 쉽게 물들어요”

[And 문화]

‘극우 유튜브에서 아들을 구출해 왔다’

권정민 서울교대 교수의 조언

“자녀와 함께 대화하며 고민해야”

권정민 서울교대 유아특수교육과 교수는 “부모가 먼저 자기 생각을 정리하고, 그 성찰의 과정을 자녀와 나누는 것이 중요하다”고 말한다. 김지훈 기자

“아이들이 비판적 사고를 하지 못하고, 그대로 믿어버립니다. 입시에 매몰된 사회는 생각할 시간을 허락하지 않으니까요.”



권정민 서울교대 유아·특수교육과 교수는 최근 국민일보와의 인터뷰에서 청소년들이 극우 성향 콘텐츠에 쉽게 물들고 혐오를 내면화하는 현실에 대해 이렇게 진단했다.



권 교수가 이번에 펴낸 책 ‘극우 유튜브에서 아들을 구출해 왔다’를 들고 포즈를 취한 모습이다. 김지훈 기자

권 교수는 지난달 ‘극우 유튜브에서 아들을 구출해 왔다’(창비)를 출간했다. 그는 책에서 아들이 극우 유튜브에 빠진 뒤 생각과 말이 바뀌어 가는 과정과 이를 되돌리기 위한 자신의 노력을 풀어냈다. 그 과정에서 드러난 교육 시스템과 사회 구조의 한계도 함께 조명했다.



권 교수는 교육학자이자 엄마로서 자녀 교육에 열정적이었다고 자부했다. 아이가 어릴 때부터 전 세계를 다니며 다양한 사회와 문화를 보여주고, 시사 문제를 토론했으며, 미술관과 박물관은 데려가지 않은 곳이 없었다.



그런데 중학교 2학년이 된 아들은 “여자는 왜 군대 안 가?” “우리 사회는 남자를 너무 차별하는 것 같아” “여성가족부는 폐지해야 해” 같은 말을 하기 시작했다. 발언 수위는 점차 높아져, 고(故) 노무현 전 대통령을 비하하는 말을 했을 때 권 교수는 큰 충격을 받았다.



그는 “우리 가족은 그간 비판은 해도, 타인을 조롱하거나 비하하는 문화를 용납하지 않았기 때문에 더 당황스러웠다”며 “최선을 다해 길렀는데도 아이가 쉽게 물들 수 있다는 사실이, 내가 해줄 수 있는 것이 없다는 무력감으로 다가왔다”고 돌아봤다.



아들의 발언은 친구들 사이에서 유행하던 극우 유튜버 영상에서 비롯했다. 권 교수는 아들과 토론을 하고 자료를 찾아보며 발언 하나하나가 ‘정말 그런지’ 알아봤다. 그는 “아들이 처음 좋아했던 극우 유튜버에서 꺼내오는 데 한 달이 걸렸다”며 “매일 토론을 하다 보니 사고의 틀이 잡혔고 이후에는 스스로 필터링을 할 수 있게 됐다”고 말했다.



권 교수는 청소년들 사이에서 혐오 표현이 일종의 ‘놀이 문화’로 자리 잡았다고 분석한다. 초등학교 시기부터 혐오 발언이 학교 안에서 사회생활의 하나처럼 퍼지며, 중학생 무렵이면 이미 “무의식적으로 내뱉는 수준을 넘어 내면화된 언어”가 된다는 것이다. 그는 “청소년들은 ‘야, 너 게이냐?’ 같은 말을 장난처럼 주고받는다. 그 안에 담긴 차별과 폭력성은 간과되고 있다”며 “그런데 그런 표현을 문제 삼으면 ‘꼰대’로 취급받는다”고 말했다.



이러한 현상의 밑바탕에는 ‘솔직함을 미덕’으로 간주하는 알파 세대(2010~2025년 사이 태어난 세대)의 특성이 있다. 권 교수는 “이준석 개혁신당 대표가 대통령 후보 토론 방송에서 혐오성 발언을 여과 없이 쏟아내는 모습을 보고, 일부 청소년 사이에서 ‘멋있다’, ‘영웅이다’는 반응이 나왔다”며 “지금의 청소년 문화에서는 이른바 ‘쿨함’을 이길 수 있는 가치가 거의 없다”고 설명했다.



청소년기는 정체성과 가치관이 형성되는 중요한 시기다. 그 과정에서 ‘스스로에 대한 성찰’은 필수적이다. 그러나 현실은 그럴 여유를 허락하지 않는다. 그는 “초등학교 때부터 입시 준비가 시작된다. 아이들은 학원에 내몰린다. 밤늦게 귀가하고, 주말에도 가족 식사는커녕 대화할 시간도 없다”며 “시험에 나오지 않으면 시간 낭비로 여기는 사회 분위기 속에서 사유 자체가 사라진다”고 지적했다.



극우 콘텐츠가 청소년에게 매력적으로 느껴지는 이유는 그들의 언어가 단순하고 직관적이기 때문이다. 권 교수는 “민주주의는 본질적으로 복잡한 체계다. 그런데 극우 유튜버들은 복잡한 현실을 단순화해 설명하고, 생각을 덜 해도 되는 구조를 제공한다”며 “아이들은 그 단순한 메시지를 이해하고는 오히려 자신이 똑똑해졌다고 착각하게 된다”고 진단했다.



학교에서 혐오나 극단적 발언을 하는 학생들을 가르치는 데에도 한계가 있다. 권 교수는 “교사들 역시 무력함을 느끼는 것이 현실이다. 학생이 차별적인 발언을 했을 때 ‘그건 나쁜 말이야’라고 제지하면, 오히려 아동학대 신고를 당할 수 있는 현실”이라며 “결국 교사들이 할 수 있는 최선의 대응이 ‘무시’가 되어버린 것”이라고 지적했다.



입시와 공교육 사이의 괴리도 문제다. 권 교수는 “윤리나 시민의식 교육은 입시에 반영되지 않는다”며 “아이들은 ‘시험에 나오지 않는 건 시간 낭비’라고 생각한다”고 했다. 학교에서 올바른 시민 의식을 배우기 보다 오히려 학교 밖에서 유튜브, 나무위키, SNS와 같은 ‘비공식 교육 경로’에 적힌 내용을 비판 없이 수용하게 된다는 얘기다.



그래서 가정의 역할이 더욱 중요하다. 권 교수는 “부모가 무조건 옳은 답을 줄 필요는 없다”며 “오히려 자기 생각을 먼저 정리하고, 그 성찰의 과정을 아이와 나누는 것이 중요하다”고 말했다. 이어 “논리적인 설명보다 효과적인 것은 ‘개인적인 경험을 공유하는 것’”이라며 “예를 들어 여성 전용 주차장을 보고 아이가 ‘역차별’ 아니냐고 물을 때 ‘네가 어릴 때 전용 주차장 덕분에 엄마가 편하게 장을 볼 수 있었다’고 말하는 것이 훨씬 설득력이 있다”고 설명했다.



무엇보다 가족 간의 대화 통로를 열어두는 것이 중요하다. 권 교수는 “아이와 직접 대화를 하지 않더라도, 집 안에서 가족이 활발하게 이야기하면 아이는 자연스럽게 그 내용을 듣게 된다”며 “참여하지 않더라도 언제든 건너올 수 있는 ‘대화의 다리’가 열려 있어야 한다”고 말했다.



자녀와 한 학기에 한 번이라도 함께 외식하거나 영화를 보는 등, 공유된 경험을 의식적으로 만들 것도 권장했다. 권 교수는 “할 말이 없어도 함께한 경험이 있으면 자연스럽게 대화가 이어지고, 위기의 순간에도 아이가 부모에게 다가올 수 있다”고 말했다.



부모의 역할에서 가장 중요한 것은 ‘성찰의 모범을 보이는 것’이다. 권 교수는 “아이를 훈계하기 전에 부모가 먼저 ‘나는 왜 그렇게 생각하는가’를 고민해야 한다”며 “‘나는 다 안다’는 태도보다는 ‘답을 알지 못하지만, 함께 고민하자’는 자세를 보여주는 것이 진정한 교육”이라고 말했다.



자녀가 비판적으로 사고하고 타인을 혐오하지 않는 사람으로 성장하는 데 필요한 건 결국 긴 호흡의 노력과 좋은 관계다. 권 교수는 “아이는 자라면서 다양한 혼란을 겪게 마련이다. 부모가 할 수 있는 일은 그 혼란을 견디게 하고, 스스로 생각할 수 있는 시간을 주는 것이다. 그리고 그 시간이 안전할 수 있도록 곁을 지켜주는 일”이라고 말했다.



김승연 기자 kite@kmib.co.kr



