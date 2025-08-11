“유아 무상교육·난치병 지원, 내년 예산 반영해 본격 추진”
[교육감 인터뷰] 김석준 부산시교육감
“부산교육 정상화와 현장 중심의 실효성 있는 정책으로 교육의 신뢰를 회복하겠습니다.”
김석준 부산시교육감은 최근 국민일보와의 인터뷰에서 “형식적 운영에 그치거나 현장과 괴리가 컸던 정책은 정비하고, 학생과 교사가 체감할 수 있는 실효성 중심의 교육행정을 추진하겠다”고 밝혔다. 보궐선거를 통해 교육청에 복귀한 이후 김 교육감은 조직개편을 단행하고 전임 교육감 시절 추진된 핵심 정책들을 전면 점검했다. 늘봄학교, 아침체인지 같은 돌봄·체력 강화 사업뿐 아니라 부산학력향상지원시스템(BASS), 부산형 온라인 강의 등도 현장의 수용성과 실효성, 예산 효율성을 기준으로 재조정에 들어갔다.
시교육청은 교사와 학생 중심의 실질적인 변화에 초점을 맞춰 정책을 다시 설계하고 있다. 민주시민교육과 신설과 유보통합 전담기구의 상설화 등 조직개편도 마무리한 상태다. AI 기반 개별 학습 시스템 도입, 유아 무상교육 확대, 교권 보호 강화 등도 임기 내 본격 추진될 예정이다. 다음은 일문일답.
-취임 직후 단행한 조직개편의 핵심은.
“민주시민교육과를 신설해 헌법 교육과 역사 교육을 강화하고 학생들이 책임 있는 민주시민으로 성장할 수 있도록 했다. 또 부교육감 직속 임시 기구였던 유초등교육과, 유보통합추진담당관, 교육정책과를 교육국 소속 상설기구로 전환해 조직 운영의 안정성과 효율성을 높였다. 앞으로도 교육행정의 신뢰도를 높이기 위한 조직 정상화를 지속 추진할 계획이다.”
-AI 기반 개별 학습 시스템 구축은 어떻게 진행되고 있나.
“기존의 부산학력향상지원시스템(BASS)은 전임 교육감 시절 구축됐지만 현장에서는 행정 부담이 크고 활용도도 낮다는 지적이 많았다. 이에 따라 전문가 태스크포스를 구성해 BASS의 실효성을 면밀히 검토하고 있다. 현장 교사의 의견과 기술적 타당성을 종합적으로 수렴한 뒤 필요한 경우 시스템 개선이나 대체 시스템 구축도 검토할 예정이다. 급하게 추진하기보다는 지속 가능한 맞춤형 학습 지원 체계를 만드는 데 집중하고 있다.”
-유아 무상교육 등 교육복지 공약은 언제부터 시행 가능한가.
“유아 무상교육, 난치병 학생 지원, 초등 입학 준비금 등은 내년 본예산에 반영해 본격 추진할 계획이다. 특히 사립유치원 무상교육은 울산과 경남이 이미 시행 중인데 부산도 더는 늦출 수 없다는 판단 아래 내년부터 전면 확대할 예정이다. 일부 이견이 있는 입학 준비금 사업 등은 시의회와 충분히 협의해 조정 가능한 방향으로 풀어나가겠다.”
-부산전자공고의 반도체 마이스터고 지정 재추진 전략은.
“가칭 부산반도체마이스터고는 지역 반도체 산업과 인력 수요에 대응하기 위한 핵심 프로젝트다. 지난해 교육부 심의에서 탈락한 경험을 바탕으로, 교육청, 부산시, 동래구청, 지역 대학, 기업, 학교 등과 협력해 전환 TF와 실무지원단을 이원화해 운영 중이다. 교육과정, 실습 시설, 산학협력 체계를 전면적으로 재정비하고 있고 기숙사 신축과 실습동 리모델링 등 교육 환경 개선도 병행하고 있다. 경쟁력 있는 마이스터고로 거듭나도록 준비 중이다.”
-늘봄학교와 아침체인지 사업은 어떤 방향으로 정비되고 있나.
“늘봄학교는 취지는 좋았지만, 정책의 실효성과 수용성에 한계가 있었다. 지역 늘봄기관의 참여율 저조, 전용 학교의 수요 부족, 인력 운영의 비효율성 등이 문제였다. 신규 전용 학교 설립은 중단하고, 기존 운영 모델은 내실화 중심으로 전환했다. 아침체인지도 교사의 업무 부담과 학생 참여 기피 등으로 어려움이 많았다. 자율선택형 사업으로 바꾸고 학교 규모와 여건에 맞춰 예산을 차등 지원해 실질적인 참여와 효과를 유도하고 있다.”
-교권 침해와 학교폭력 대응 방안은.
“‘교권 침해 대응 원스톱 지원단’을 통해 현장 대응, 심리 상담, 법률 지원 등을 통합 지원하고 있다. 외부 변호사 55명과 정신건강 전문가들이 현장을 직접 지원하며 피해 교사에게는 치료비, 상담비, 재산 피해 보상도 제공하고 있다. 학부모와 학생 대상 예방 교육도 강화해 교육 공동체 전반에 존중과 신뢰의 문화를 확산시키고자 한다.”
-1년 남짓한 임기 안에 공약을 어떻게 실현할 수 있을까.
“실현할 수 있는 공약은 우선순위를 정해 속도감 있게 추진하고 있다. 교육감 재량으로 가능한 사업은 이미 시행 중이고, 예산이 필요한 과제는 추경과 내년 본예산을 통해 반영하고 있다. 모든 공약은 ‘공교육 찬스 강화’ ‘교육복지 확대’ ‘교사 지원’, ‘AI 기반 교육혁신’ ‘지역 협력’ 등 5대 방향에 따라 구체화하고 있다. 정치적 성과보다 교육행정을 상식 위에 올려놓는 게 더 중요하다고 본다.”
-고교학점제 폐지 요구에 대한 입장은.
“취지는 타당하지만 시행 여건이 부족한 상황에서 무리하게 추진되면서 현장의 혼란이 컸다. 특히 농어촌 지역은 과목 개설 자체가 어려운 환경인데 전면 시행은 현실적으로 어렵다. 폐지보다는 유예 기간 동안 기반을 보완하고 입시제도 개편, 대학 서열 완화와 병행해 실효성을 높이는 방식으로 접근해야 한다.”
-차기 교육감 선거 출마 여부에 대한 관심도 높다. 향후 계획은.
“현재는 선거를 염두에 두고 일하는 게 아니라 교육행정을 정상화하고 신뢰를 회복하는 데 집중하고 있다. 선거를 앞둔 정치적 계산보다 더 중요한 건 혼란스러웠던 정책들을 바로잡고 교사와 학생이 체감할 수 있는 안정된 교육 환경을 마련하는 일이다. 남은 임기 동안 맡은 역할에 충실히 하는 것이 우선이고 그 이후의 결정은 현장에서 보여주는 변화와 성과가 먼저라고 생각한다.”
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사