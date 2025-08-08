쏘렌토 ‘10만대 클럽’ 향해 쾌속 질주

모닝·쏘나타·그랜저·싼타페뿐

기아 2011년 이후 14년만에 기대

The 2026 쏘렌토. 기아 제공

기아의 중형 스포츠유틸리티차(SUV) 쏘렌토가 연간 판매 첫 10만대 고지를 넘볼 기회를 맞았다. 하이브리드차 수요가 맞물리며 국내 완성차시장에서 2년 만에 ‘10만대 클럽’ 가입이 가시권에 들어왔다.



7일 현대자동차그룹에 따르면 쏘렌토는 올해 1~7월 국내 시장에서 총 5만8182대가 판매됐다. 단일 모델 기준으로 현대차·기아 전체 차종 가운데 가장 많이 팔렸다. 상반기 베스트셀링카 1위(5만1129대)를 차지한 데 이어 지난달에도 선두를 유지했다. 지난달 판매량은 7053대였다. 전월(7923대)과 전년 동월(7596대)보다는 다소 줄었으나 연간 10만대 달성을 향한 시동이 걸렸다.



쏘렌토는 4세대 모델 출시 이후 꾸준히 성장해왔다. 2020년 8만2275대, 2021년 6만9934대, 2022년 6만8902대, 2023년 8만5811대를 기록했다. 지난해 역대 최다인 9만4538대를 판매하며 10만대 클럽 문턱에 바짝 다가섰다. 하반기 판매가 전년 수준만 유지돼도 10만대 돌파가 유력하다.



SUV 수요에 더해 하이브리드 모델이 인기를 끌면서 쏘렌토의 상승세가 이어졌다. 쏘렌토 하이브리드는 4만2554대가 팔려 전체의 73.1%를 차지했다. 10명 중 7명이 선택할 정도로 하이브리드의 인기를 실감케 한다. 기아에서는 쏘렌토 외에도 스포티지(4만3517대), 셀토스(3만3836대) 등 SUV가 고르게 팔렸다. 현대차도 팰리세이드(3만7036대), 싼타페(3만6504대)가 상위권에 이름을 올렸다.



기아는 지난달 출시한 2026년형 쏘렌토를 내놓으며 다시 드라이브를 걸었다. 내·외장 디자인을 개선하고, 운전자 보조 기능을 기본 탑재해 상품성을 높였다. 연식변경 모델 효과가 본격화할 8~10월이 10만대 돌파의 최대 분수령이다.



국내 완성차 시장에서 연간 10만대 이상 판매 사례는 매우 드물다. 2020년 이후 현대 그랜저가 유일하다. 그랜저는 2020년 14만5463대, 2023년 11만3062대를 기록했다. 이외에는 2019년 그랜저(10만3349대), 쏘나타(10만3대), 2018년 그랜저(11만3101대), 싼타페(10만8967대)가 있다. 기아에서는 2011년 모닝(11만7029대)이 마지막으로 10만대를 넘겼다.



업계 관계자는 “2020년 풀체인지 출시 당시에도 넘지 못한 10만대 판매량을 쏘렌토가 올해 돌파할 수 있을지 관심이 쏠린다”며 “국내 SUV 시장에 또 하나의 이정표를 세우는 셈”이라고 말했다.



김민영 기자 mykim@kmib.co.kr



