‘LA의 쏘니’ 새 페이지 시작… 등 번호는 7번 그대로

[And 스포츠]

7일 미국서 LA FC 입단식 가져

“0에서 시작… 레전드로 불리길”

한국계 의원·LA 시장 등도 참석

MLB 오타니 맞먹는 효과 기대

손흥민이 7일(한국시간) 미국 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 진행된 LA FC 입단 기자회견에서 등번호 7번이 새겨진 유니폼을 들고 기념 사진을 찍고 있다. LA FC 구단 제공

손흥민이 미국 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스(LA) FC에서 새로운 도전을 시작한다.



손흥민은 7일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 열린 LA FC 입단식에서 등번호 7이 새겨진 유니폼을 받았다. 그는 “유럽에서 좋은 활약을 했다고 여기서도 그렇게 되리란 보장은 없다. 새롭게 0에서 시작하는 것”이라며 “이 클럽과 헤어질 땐 레전드로 불리길 바란다”고 각오를 밝혔다.



잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼에서 뛴 손흥민은 지난 2일 방한 기자회견에서 직접 결별 소식을 전한 바 있다. 그는 “새로운 페이지가 필요하다고 판단했다. 시간을 보내기 위해 LA 온 게 아니다. 이기러 왔다”고 말했다.



LA FC 입단까지의 뒷이야기도 전했다. 그는 “LA FC가 첫 번째 선택은 아니었지만 시즌을 마치고 존 (소링턴 회장 겸 단장)과의 첫 통화가 내 마음을 바꿨다. 그는 내게 목표를 보여줬고 그래서 지금 여기에 있다”고 밝혔다.



손흥민의 등장에 LA의 반응도 뜨겁다. 전날 손흥민이 미국 땅을 밟은 순간부터 공항엔 수많은 팬이 몰렸다. 입단식에는 한국계 데이브 민 연방 하원의원과 캐런 배스 LA 시장 등 주요 인사들이 대거 참석했다. 손흥민은 “LA 한인 커뮤니티가 크다고 들었다. 한국인으로 외국에서 선수 생활 하는 걸 행운이라 생각한다”면서 “교민 여러분을 자랑스럽게 만드는 게 내가 할 일”이라고 말했다.



현재 시즌이 한창인 만큼 손흥민은 조만간 데뷔전을 치를 전망이다. 손흥민은 “프리시즌을 잘 치르고 와서 몸 상태는 걱정할 필요가 없다”며 “경기장에서 팬들이 열정적으로 응원하는 것을 보니 바로 뛰고 싶었다”고 말했다.



손흥민은 앞으로 최대 4년간 만 37세까지 LA FC에서 뛰게 된다. 구단에 따르면 손흥민은 2027년까지 샐러리캡을 적용받지 않는 지정 선수로 등록된다. 2028년까지 연장 옵션, 추가로 2029년 6월까지 뛸 수 있는 옵션도 포함돼 있다.



MLS는 손흥민의 이적료가 역대 최고액인 2650만 달러(368억원)에 달할 것으로 추산한다. LA FC는 MLB(미국프로야구) LA 다저스의 오타니 쇼헤이에 맞먹는 마케팅 효과를 누릴 것으로 기대하고 있다.



이날 존 회장은 손흥민을 “세계 축구계의 아이콘”이라고 소개하며 반겼다. 베네트 로즌솔 구단주도 “쏘니(손흥민 애칭)를 LA FC와 우리 도시로 데려오는 건 수년간의 꿈이었다”고 말했다.



정신영 기자 spirit@kmib.co.kr



정신영 기자 spirit@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr)