경기북부 고등법원 원외재판부 신설 논의 본격화
경기도·법원행정처 등 관계기관 회의
의정부 법조타운에 유치 공감대
경기북부 지역 주민들의 사법서비스 접근성을 높이기 위한 고등법원 원외재판부 설치가 본격 추진된다.
경기도는 지난 6일 경기도청 북부청사에서 법원행정처, 법무부, 의정부시, 한국토지주택공사(LH) 등 5개 관계기관과 함께 고등법원 원외재판부 신설 및 법조타운 조성을 위한 첫 합동 대책회의를 개최했다고 7일 밝혔다.
도는 그동안 고등법원 원외재판부 설치를 위해 의정부시, 경기북부지방변호사회와 함께 많은 노력을 기울여왔다. 2019년 12월 경기도·의정부시·경기북부지방변호사회와 함께 서울고등법원 원외재판부 유치 추진 업무협약을 체결했다. 2020년 11월에는 대법원을 방문해 16만명 서명부·유치건의문을 전달하고 법원행정처장과 면담 등을 진행했다. 2024년에는 정부예산에 원외재판부 설치 예산이 편성되는 소기의 성과를 거뒀다.
그러나 경기북부 원외재판부 설치 후보지에 대한 적합성, 인프라 문제 등으로 인해 어려움을 겪었다. 이에 경기도는 지난 7월부터 법원행정처, 의정부시, LH 등과의 협의를 통해 해결방안을 모색해왔고, 각 기관은 의정부 고산동 일원에 조성 중인 법조타운에 원외재판부를 유치하자는데 공감대를 형성했다.
이날 회의에서 LH는 문화재조사, 기반시설 공사 등의 절차를 신속히 추진해 공공청사 부지 사용 시기를 2026년 12월로 당초 계획보다 약 3년 앞당기기로 했다. 경기도와 의정부시는 이와 관련된 인허가 및 군협의 등 필요 사항에 최대한 협조할 것을 약속했다. 또 법원행정처, 법무부와 관계기관은 공공청사(법원, 검찰청)의 신속한 조성을 위해 기획재정부와 협의해 예산 편성에 차질이 없도록 노력하기로 했다.
김상수 경기도 균형발전기획실장은 “경기북부 도민들이 신속하고 질 높은 사법 서비스를 누리기 위해서는 법조타운을 신속히 조성하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “법조타운 안에 고등법원 원외재판부는 물론, 가정법원과 회생법원 같은 생활밀착형 사법기관까지 설치될 수 있도록 중앙부처 및 관계기관과 긴밀히 협조하겠다”고 말했다.
