100% 관세 때리면… 삼성·SK 메모리 쓰는 미 빅테크도 직격탄

도널드 트럼프 대통령이 6일(현지시간) 반도체에 100% 품목 관세를 부과하겠다고 밝히면서 한국 반도체 수출을 둘러싼 정부와 업계의 긴장감이 높아지고 있다. 사진은 7일 경기도 평택항 부두 야적장에 수출입 컨테이너가 쌓여 있는 모습. 뉴시스

도널드 트럼프 미국 대통령이 ‘반도체 관세 100%’를 언급하자 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 반도체 업계는 긴장하는 분위기다. 정부는 미국으로부터 최혜국 대우를 약속받았다고 하지만 반도체 분야 품목 관세가 별도로 적용될 가능성을 완전히 배제할 수 없기 때문이다. 다만 트럼프 대통령이 미국에 반도체 공장을 건설하면 관세가 부과되지 않을 것이라고 한 만큼 한국 기업들이 예외 적용을 받을 수 있다는 해석도 나온다.



7일 업계에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스는 미국에 반도체 공장을 새로 짓거나 증설하겠다는 계획을 밝힌 상태다. 삼성전자는 미국 텍사스주 오스틴에서 파운드리(반도체 위탁 생산) 공장을 운영 중이고, 테일러에 제2 공장을 짓고 있다. SK하이닉스는 인디애나주 웨스트라피엣에 반도체 패키징 생산기지 건설을 준비 중이다. SK하이닉스는 지난해 4월 반도체 패키징 생산기지를 건설하는 데 38억7000만 달러(약 5조2000억원)를 투자해 약 1000개의 일자리를 창출하고 현지 연구기관과 반도체 연구·개발에 협력한다는 계획을 밝혔다.



두 회사 모두 주력 생산품인 메모리반도체 제조 공장은 미국에 없다. 삼성전자와 SK하이닉스는 고부가 D램 제품 대부분을 국내에서 생산하고 있다. 해외에서는 삼성전자가 중국 시안에서 낸드플래시를, SK하이닉스가 우시와 다롄 공장에서 D램과 낸드플래시를 각각 생산 중이다. 미국 밖에서 생산되는 메모리반도체 제품을 미국에 수출하거나 미 기업에 공급할 경우 100% 관세가 적용될 가능성이 있는 것이다.





반도체는 한국의 대미 수출 품목 중 자동차에 이어 두 번째로 규모가 크다. 한국무역협회에 따르면 지난해 한국의 대미 반도체 수출액은 106억 달러(약 14조7000억원)를 기록했다.



100% 관세는 미국 기업에도 타격이 될 수밖에 없다. 고대역폭메모리(HBM) 등 고부가 제품의 최대 수요처가 엔비디아고, 공급망이 얽혀 있는 빅테크 기업들은 관세로 인한 가격 인상을 함께 부담해야 하기 때문이다. 이 같은 우려에 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 6일(현지시간) 트럼프 대통령을 만나 관세 논의를 한 것으로 알려졌다.



안기현 한국반도체산업협회 전무는 “고부가 메모리반도체의 최대 수요자는 미국 기업이기 때문에 관세 100%가 현실화하면 미국 기업이 직격탄을 맞는다”며 “미국에 투자를 약속한 국내 기업들에까지 관세를 100% 매기기는 어려울 것으로 보인다”고 말했다.



업계에서는 첨단 반도체와 레거시(구형) 반도체의 세율을 다르게 적용할 가능성도 있다고 보고 있다. 레거시 반도체를 생산하는 일본이나 유럽 기업들이 신규 공장 건설 등 투자 계획을 밝히지 않고 있어 이들 기업이 더 큰 영향을 받을 것이란 해석이다.



반도체 업계 관계자는 “국내 기업뿐 아니라 미국 기업들도 관세에서 자유로운 상황이 아니다”며 “업계 전체가 영향을 받는 사안인 만큼 구체적인 부과 시기와 적용 방식이 나올 때까지 좀 더 지켜봐야 할 것”이라고 말했다.



심희정 기자 simcity@kmib.co.kr



