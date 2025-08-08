시사 전체기사

국토부, 포스코이앤씨 건설현장 전수조사

입력:2025-08-08 00:56
안전관리 및 불법 하도급 점검

지난 6일 송치영 포스코이앤씨 사장이 작업자가 중상을 입고 의식불명에 빠진 사고가 발생한 경기도 광명시 포스코이앤씨 고속도로 건설공사 현장에서 더불어민주당 을지로위원회 위원들과 사고 현장을 살펴보고 있다. 연합뉴스

국토교통부는 포스코이앤씨가 시공한 전국 약 100곳의 건설현장을 대상으로 지난달 말부터 안전관리 전수조사에 착수했다고 7일 밝혔다. 이는 올해 잇따라 사망사고가 발생한 포스코이앤씨 시공 현장을 두고 이재명 대통령이 지난달 29일 국무회의에서 “미필적 고의에 의한 살인”이라고 강하게 질타한 데 따른 조치다. 포스코이앤씨도 서리풀, 노량진 등 103개 현장에서 ‘무기한 공사 중단’을 선언했다.

국토부는 이번 조사를 이달 말까지 마칠 계획이다. 다음 주부터는 고용노동부와 합동으로 포스코이앤씨 건설 현장 내 불법 하도급과 임금 체불 여부에 대한 단속에 나선다. 위법 사실이 확인되면 포스코이앤씨에 대한 제재 수위를 한층 강화할 계획이다. 앞서 대통령실은 반복적인 중대재해가 발생한 포스코이앤씨에 대해 건설면허 취소와 공공입찰 제한 등 가능한 징계 방안을 보고하라고 지시했다.

포스코이앤씨 건설현장에선 지난 1·4월 3건의 추락·붕괴 사고가 발생해 3명이 사망했다. 지난달 28일 60대 노동자가 천공기에 끼어 사망하는 사고가 발생한 데 이어 이달 4일에도 미얀마 노동자가 감전 의심 사고로 심정지 상태에 빠졌다.

세종=김혜지 기자 heyji@kmib.co.kr

