국토부, 포스코이앤씨 건설현장 전수조사
안전관리 및 불법 하도급 점검
국토교통부는 포스코이앤씨가 시공한 전국 약 100곳의 건설현장을 대상으로 지난달 말부터 안전관리 전수조사에 착수했다고 7일 밝혔다. 이는 올해 잇따라 사망사고가 발생한 포스코이앤씨 시공 현장을 두고 이재명 대통령이 지난달 29일 국무회의에서 “미필적 고의에 의한 살인”이라고 강하게 질타한 데 따른 조치다. 포스코이앤씨도 서리풀, 노량진 등 103개 현장에서 ‘무기한 공사 중단’을 선언했다.
국토부는 이번 조사를 이달 말까지 마칠 계획이다. 다음 주부터는 고용노동부와 합동으로 포스코이앤씨 건설 현장 내 불법 하도급과 임금 체불 여부에 대한 단속에 나선다. 위법 사실이 확인되면 포스코이앤씨에 대한 제재 수위를 한층 강화할 계획이다. 앞서 대통령실은 반복적인 중대재해가 발생한 포스코이앤씨에 대해 건설면허 취소와 공공입찰 제한 등 가능한 징계 방안을 보고하라고 지시했다.
포스코이앤씨 건설현장에선 지난 1·4월 3건의 추락·붕괴 사고가 발생해 3명이 사망했다. 지난달 28일 60대 노동자가 천공기에 끼어 사망하는 사고가 발생한 데 이어 이달 4일에도 미얀마 노동자가 감전 의심 사고로 심정지 상태에 빠졌다.
세종=김혜지 기자 heyji@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사