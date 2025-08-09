[전병선 기자의 교회건축 기행] <29> 서대문 원천교회

교회야? 호텔이야?… 고급스럽고 편한 로비, 핫플레이스 등극

‘에르메스 오렌지색’ 조명과 화려하면서 세련된 천장 및 바닥 인테리어가 눈에 띄는 서울 서대문구 원천교회 1층 로비 모습.

지난 3일 열린 주일예배에서 바이올리니스트가 헌금송을 연주하고 있다.

교회가 지역의 핫플레이스로



1층 로비 한편에 작은 북카페처럼 꾸며진 휴식 공간.

고급 리조트 아난티에서 영감



교회 앞에서 환하게 웃는 문강원 목사(왼쪽)와 이중명 장로.

유리 공예 장인 페로가 만든 마지막 작품인 샹들리에가 걸려 있는 교회 1층 엘리베이터 앞쪽 공간.

전도용으로 빵집 상품권 발행도



서울 서대문구 원천교회 1층에 있는 빵집 ‘피터팬 1978’.

한국교회 내 2·3호점 오픈 돕겠다



교회 전경.