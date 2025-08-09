[전병선 기자의 교회건축 기행] <29> 서대문 원천교회

지난 3일 서울 서대문구 원천교회(문강원 목사) 주일예배는 뭔가 특별했다. 3부 예배를 위해 예배당에 들어서는데 가슴이 뛰었다. 찬양팀의 찬양은 특히 인상 깊었다. 단상 위에는 실내악단과 60여명의 찬양대와 워십팀이 올랐는데 이들의 하모니는 전문가급이었다. 찬양대의 찬양은 마이크를 사용했는지 안 했는지 모를 정도로 절제된 소리를 냈다. 멀리서 들리는 듯 아련하면서도 선명했다. 이어 헌금송을 맡은 바이올린 솔로가 1800석의 넓은 예배당을 압도하자 회중 가운데서는 숨소리조차 들리지 않았다.
예배당에서 이런 감동이 느껴지는 데는 여러 요인이 복합적으로 작용한다. 연주 실력은 물론이고 음향 시설도 좋아야 한다. 무엇보다 건축 공간 자체도 좋은 소리에 적합해야 한다. 원천교회는 천장이 높고 기둥이 없어 특히 소리가 왜곡되지 않고 잘 뻗어 나갈 수 있는 구조였다.
원천교회 현 건축물은 2012년 입당했다. 연면적 1만909㎡(3300여평), 지상 3층 지하 3층 규모다. 당시만 해도 복층 예배당 1층에 기둥을 없애는 것이 보편적이진 않았다. 그만큼 교회는 건축에 상당한 관심을 기울인 것으로 보였다.
교회가 지역의 핫플레이스로
이번 교회건축 기행으로 원천교회를 찾은 것은 사실 예배당 때문이 아니었다. 최근 이 지역의 핫플레이스로 부상하고 있는 교회 1층 로비 공간 때문이었다. 이전의 교회 로비는 보통 전통적인 교회의 로비와 다를 게 없었다. 단순한 이동 통로, 가끔 행사 홍보하는 곳 정도였다. 하지만 4개월 전 리모델링을 진행해 탄생한 지금의 로비는 교회 공간이라고 보기 어려운 분위기였다.
예배 참석을 위해 1층에 들어서자마자 든 생각은 ‘여기가 교회 맞나’였다. 국내외 유명 관광지에 있는 호텔이나 리조트의 로비에 온 줄 알았다.
가장 큰 차별점은 공간의 색을 결정하는 조명이었다. 로비는 밝고 강렬한 채도의 ‘에르메스 오렌지색’을 메인 컬러로 한 공간 조명이 연출돼 있었다. 공간에 고급스럽고 생동감을 주는 색채다. 실제 고급 시설 등에서 많이 사용되고 있다.
소파와 테이블 등 가구도 세련되고 현대적였다. 또 전체 로비 중 일부 공간은 책방이나 카페를 떠올리는 분위기였다. 꽃과 화분, 책꽂이 등의 소품을 이용해 소그룹 공간으로 나뉘기도 했다. 천장과 바닥도 일반 교회와는 전혀 다른 형태와 색감으로 인테리어 돼 있었다.
2층 예배당으로 올라가는 계단의 반대편에는 빵집이 있었다. 빵을 사다가 파는 게 아니라 빵을 직접 굽는 빵집이다. 커피와 각종 음료수도 함께 팔았다. 빵집에는 사람들이 북적거렸다. 빈자리는 없었고 계산을 하기 위한 줄도 한참 이어졌다.
문강원 목사는 예배 후 인터뷰에서 “1층 로비를 쉴만한 공간으로 만들면 좋겠다고 아이디어 차원에서 말을 꺼냈는데 한 장로님이 ‘이왕 할 거면 제대로 하자’며 비용까지 부담해 이렇게 만들었다”고 설명했다.
고급 리조트 아난티에서 영감
문 목사가 말한 한 장로가 다름 아닌 이중명 아난티 회장이다. 아난티는 ‘아난티 남해’ 등 국내 유명 호텔과 리조트를 운영하고 있다. 전국에 7개의 골프장(180개 홀)을 갖고 있다. 이 장로는 세 번 사업이 망하고 나서 하나님을 제대로 만났고 이후 골프장 사업에 뛰어들어 성공한 인물이다.
동석한 이 장로는 “전통적인 교회도 좋지만 지역의 커뮤니티센터가 되는 것도 중요하다”며 “누구든지 편하게 왔다 갔다 하다 보면 전도가 더 잘되지 않겠냐”고 말했다.
“그런 상상을 해봤어요. 우리 교회 성도도 아닌 이들이 여기에서 만나자고 약속을 하는 거예요. 지역 모임도 여기에서 하고요. 그렇게 여길 오가다 보면 예배에 참석하게 되겠죠. 예수도 믿게 될 거에요. 그러려면 정말 예쁘고 고급스럽고 편안한 공간, 게다가 맛있는 빵까지 먹을 수 있는 공간이면 좋겠다고 생각했습니다.”
로비의 고급스러운 디자인 콘셉트는 이 장로가 만든 최고급 리조트 ‘아난티 앳 부산 코브’ ‘아난티 앳 부산 빌라쥬’에서 따왔다. 아난티의 대표 색상이 에르메스 오렌지색이다.
엘리베이터 앞에는 이 장로가 기부한 유리 공예의 장인 페로의 마지막 작품인 샹들리에가 걸려 있다.
전도용으로 빵집 상품권 발행도
빵집도 그냥 선정된 게 아니다. 맛있기로 소문난 ‘피터팬 1978’를 입점시켰다. 블랙핑크 제니가 빵을 사면서 더 유명해진 곳이다. 로비 설계는 이 교회 안수집사인 조승봉 씨앤에이건축사사무소 대표가 맡았다.
새로 만든 로비의 전도 효과는 기대 이상이라고 했다. 문 목사는 “주일엔 교인이 많지만, 평일엔 처음 보는 분들이 많이 온다”며 “우리 교인들도 이곳을 자랑하고 싶어 여기로 친구를 부른다. 분위기도 좋고 빵도 맛있다며 난리”라고 전했다.
빵집은 입구부터 주민들의 접근이 쉽게 설계됐다. 예배당 입구가 아닌 별도의 입구를 만든 것이다. 교회 정문 왼편의 안내 표지판을 따라 흰색 아치형 터널을 지나면 빵집 입구로 이어지는 식이다.
더 많은 이들을 불러 모으기 위해 전도용으로 빵집 상품권도 만들었다. 1만원권 선물용 상품권이다. 특이한 것 중의 하나는 빵집 입구 근처에 전도방이 있다는 것이다. 이 장로가 가장 많이 이용하는 곳으로 전도 대상자를 데려가 등록시키는 곳이다. 이 장로는 “한번 들어가면 예수 영접하기 전엔 나올 수 없는 곳”이라며 웃었다.
한국교회 내 2·3호점 오픈 돕겠다
문 목사와 이 장로, 조 집사는 곧 미국 LA은혜한인교회(한기홍 목사)를 방문할 예정이다. 문 목사는 집회를 인도하고 이 장로는 LA한인사업가를 대상으로 경영 특강을 한다. 또 LA은혜한인교회 로비도 원천교회처럼 리모델링하는 것을 논의할 예정이다. 원천교회의 로비를 본 한기홍 목사가 자기교회에도 커뮤니티 센터를 만들고 싶다며 초대했다고 했다.
이 장로는 “한국교회에 이런 공간이 많이 만들어졌으면 좋겠다”고 했다. 기본 디자인은 이미 구현돼 있어 적은 비용으로도 각 교회에 구축할 수 있다고 설명했다. 전도를 위해 커뮤니케이션 센터를 원하는 교회들이 있다면 돕고 싶다고 덧붙였다.
원천교회는 다양한 사역에도 힘쓰고 있다. 지역의 어려운 이들에게 매달 2t씩 쌀을 나누는 ‘사랑의 쌀독’을 운영한다. 5월 5일 어린이날 행사 역시 하루 5만명이 다녀갈 정도로 유명하다. 뮤지컬, 스킷 드라마를 제작하고 공연하는 문화공연단은 전국적으로 활동한다. 기독교 연극이나 뮤지컬 하는 아이들을 키우기 위한 엔터테인먼트 회사 설립도 착수했다.
문 목사는 “무엇보다 평신도 사역도 특별하다. 대교구 3개가 평신도 중심으로 움직여 마치 3개의 다른 교회처럼 운영된다”며 “우리 교회가 주님 안에서 많은 부분이 급진적”이라며 웃었다.
글·사진=전병선 선임기자 junbs@kmib.co.kr
