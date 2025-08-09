[오늘의 QT] 보게 될 그 날
“볼지어다 그가 구름을 타고 오시리라 각 사람의 눈이 그를 보겠고 그를 찌른 자들도 볼 것이요 땅에 있는 모든 족속이 그로 말미암아 애곡하리니 그러하리라 아멘.”(계 1:7)
“Look, he is coming with the clouds,” and “every eye will see him, even those who pierced him”; and all peoples on earth “will mourn because of him.” So shall it be! Amen.(Revelation 1:7)
기다림은 때로 소망이지만 때로는 절망입니다. 기다림이 길어질수록 믿음은 흔들리고 의심은 커질 수 있습니다. 그래서 기다림은 해석의 시간이기도 합니다. 신앙의 사람은 어떻게 기다려야 할까요. 요한계시록은 경탄하는 기다림을 이야기합니다. “그가 구름을 타고 오시리라.” 이 말씀은 단순한 종말 예보가 아니라 확실한 재림의 약속입니다. 그를 찌른 자도, 그를 기다린 자도 모두 눈으로 보게 될 것입니다. 기다림은 결국 ‘본다’는 신앙으로 완성됩니다. 욥은 “귀로 듣기만 하였사오나, 이제는 눈으로 뵈옵나이다”(욥 42:5)라고 고백했습니다. 기다림의 끝은 경탄입니다. 하나님을 진짜 만나는 순간, 그 시간은 반드시 찾아옵니다. 오늘 당신이 기다리는 하나님은 어떤 분인가요. 그분이 눈앞에 나타나는 날, 당신은 어떤 마음일까요. 믿음이 있기에 당당할 그 날을 기대하며 오늘도 한 걸음 더 기다림으로 살아갑시다.
김일환 목사 (우.리.가.본.교회)
