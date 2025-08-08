[새로 나온 책] 일과 소명
존 레녹스 지음/정효진 옮김/아바서원
교회에서의 헌신만이 하나님의 일이라 착각하는 이들을 위한 조언이 담겼다. 세계적인 수학자이자 기독교 변증가인 저자는 자신의 경험과 성경적 가르침을 바탕으로 일의 목적과 의미, 본질에 대해 안내한다. 모두의 일은 하나님을 영예롭게 하는 데 초점 맞춰져야 하며 책임의 원칙을 따라야 한다고 강조한다. 삶에서 이 부분을 실천하는 방법으로 자기 자신에게 ‘이 상황에서 주님을 기쁘시게 한다는 것은 어떤 의미일까’라는 질문을 하라는 게 저자의 제안이다. 또한 교역자든 직장인이든 하는 일의 종류는 다르지만, 모두가 의식적이고 양심적으로 주께 하듯 자기 일을 해야 한다고 역설한다. 일하는 그리스도인이 복음의 후원자로서 할 수 있는 일에 대한 사례가 큰 도전을 준다.
신은정 기자
