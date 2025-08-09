[인 더 바이블] 보물(treasure)

헬라어 ‘데사우로스’를 번역

영어 thesaurus의 어원

“그대들의 보물이 있는 곳”



고대 그리스어 데사우로스(보관한 곳, 저장한 것)는 우리말 신약성서에 “보물 상자를 열어서”(마 2:11, 이하 새한글성경) “창고에서 새것과 옛것을 꺼내”(마 13:52) “하늘에서 보물을 차지할”(막 10:21) “선한 것을 보물로 쌓아”(눅 6:45) “이 보물을 흙그릇에 담아”(고후 4:7) “이집트의 보물”(히 11:26) 등에 나옵니다. “등잔대 위에 올려 둡니다”(마 5:15) “그분을 모셨던 자리입니다”(막 16:6) 등에 쓰인 동사 티데미(두다 놓다 삼다)가 뿌리입니다.



영어 성경은 데사우로스를 트레져(treasure·보물, 소중히 여기다)로 번역했습니다. 라틴어를 거쳐 영어 시소러스(thesaurus·비슷한말 사전, 주제어 목록, 보물창고)로 이어집니다.



“그대는 두려워하지 마세요, 어린양 떼여! 그대들의 아버지가 그대들에게 그 나라를 주시기를 좋아하셨으니까요. 그대들에게 있는 것을 팔아서 어려운 사람들에게 주세요. 자신을 위해 낡지 않는 돈주머니를 만들어 두세요. 사라지지 않는 보물을 하늘에 쌓아 두세요. 거기에서는 도둑이 가까이 가지 못하고, 좀도 슬지 않아요. 그대들의 보물이 있는 곳, 거기에 그대들의 마음도 있을 테니까요. …그대들이야말로 준비하고 있어야 합니다. 생각지도 못한 시간에 인자가 오기 때문입니다.”(눅 12:32~34, 40, 새한글성경)



예수께서 제자들에게 보물을 설명하셨습니다.



박여라 영문에디터 yap@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 고대 그리스어 데사우로스(보관한 곳, 저장한 것)는 우리말 신약성서에 “보물 상자를 열어서”(마 2:11, 이하 새한글성경) “창고에서 새것과 옛것을 꺼내”(마 13:52) “하늘에서 보물을 차지할”(막 10:21) “선한 것을 보물로 쌓아”(눅 6:45) “이 보물을 흙그릇에 담아”(고후 4:7) “이집트의 보물”(히 11:26) 등에 나옵니다. “등잔대 위에 올려 둡니다”(마 5:15) “그분을 모셨던 자리입니다”(막 16:6) 등에 쓰인 동사 티데미(두다 놓다 삼다)가 뿌리입니다.영어 성경은 데사우로스를 트레져(treasure·보물, 소중히 여기다)로 번역했습니다. 라틴어를 거쳐 영어 시소러스(thesaurus·비슷한말 사전, 주제어 목록, 보물창고)로 이어집니다.“그대는 두려워하지 마세요, 어린양 떼여! 그대들의 아버지가 그대들에게 그 나라를 주시기를 좋아하셨으니까요. 그대들에게 있는 것을 팔아서 어려운 사람들에게 주세요. 자신을 위해 낡지 않는 돈주머니를 만들어 두세요. 사라지지 않는 보물을 하늘에 쌓아 두세요. 거기에서는 도둑이 가까이 가지 못하고, 좀도 슬지 않아요. 그대들의 보물이 있는 곳, 거기에 그대들의 마음도 있을 테니까요. …그대들이야말로 준비하고 있어야 합니다. 생각지도 못한 시간에 인자가 오기 때문입니다.”(눅 12:32~34, 40, 새한글성경)예수께서 제자들에게 보물을 설명하셨습니다.박여라 영문에디터 yap@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지