자폐 천사들, 짝꿍과 30년 동행… 자립의 길 열다

자폐 장애인들과 농사체험 함께해보니…

그래픽=강소연

흙에서 찾은 행복과 자립 희망



사회복지사인 교사(오른쪽)가 자폐성 장애인 보호사업장 래그랜느 직원에게 농사법을 알려주고 있다. 포천=신석현 포토그래퍼

밀알 산행을 다니다 래그랜느에 합류한 임진수(앞줄 왼쪽)씨와 그의 엄마 남진미씨. 뒷줄은 모두 밀알 산행서 자폐성 장애인을 도와 산행하는 봉사자들. 포천=신석현 포토그래퍼

30년 이어온 천사와 짝꿍들의 인연



2003년 밀알 산행 당시 청계산에 오른 자폐 장애아들과 자원봉사자 모습. 남 대표 제공

산행→직업→자립 3단계 돌봄 꿈꿔



남기철(왼쪽) 밀알천사 대표가 자폐성 장애가 있는 아들 남범선씨와 최근 경기도 포천의 농사체험장에서 오이를 수확하고 있다. 포천=신석현 포토그래퍼

서울 강남구 래그랜느 사업장에서 산행 30주년 기념 케이크 앞에 선 남기철 대표. 남 대표 제공

믿음으로 내는 새로운 길

