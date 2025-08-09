인중오목술·요정귀 필러… 성형중독사회 ‘요지경’

생소한 수술까지 유행처럼 번져

쇄골·두상·골반 온몸 곳곳에 시술

과거 없애던 매부리코 등도 만들어

중국서 넘어온 트렌드 한국에 정착

성형 늘며 부작용 호소도 덩달아↑

각종 성형 시술을 소개하는 한 유튜브 콘텐츠의 썸네일. 아래 사진은 중국에서 ‘성형 인플루언서’로 유명한 왕징과 그를 따라 성형 수술을 받은 사람들 모습. 유튜브 캡처·게티이미지뱅크· 홍콩 사우스차이나모닝포스트 보도화면 캡처

“이 수술은 인중에 보조개 수술을 하는 것과 비슷한 원리라고 원장 선생님께 들었어요. 자연스럽게 ‘살짝의 변화’를 원하는 분들께 강력 추천드립니다. 화장으로 인중을 그리지 않아도 돼서 정말 좋습니다.”



유튜브에 올라온 ‘인중오목술’ 추천 영상의 한 대목이다. 인중오목술은 인중을 오목하게 만드는 수술이다. 쉽게 설명하자면 이 수술을 받으면 코에서 입으로 떨어지는 인중의 선(線)이 ‘C자’ 곡선으로 바뀐다. 이런 형태를 띠게 되면 이목구비는 또렷해지고 얼굴의 입체감도 도드라진다. 많은 사람에겐 생소할 수 있지만 최근 들어 인중오목술처럼 ‘이색 성형’이라고 부를 수 있는 성형의 인기는 갈수록 높아지고 있다. 수술이나 시술이 이뤄지는 부위도 귀 쇄골 두상 골반 등 온몸 전체가 됐다고 해도 과언이 아니다.



“귀에 필러 넣어”…이색 성형 열풍



7일 관련 업계에 따르면 요즘 가장 ‘핫한’ 시술은 ‘귀 필러’다. 귀 뒤에 필러를 주입해 누워 있던 귀를 앞으로 세워주는 것으로, 이 시술을 받으면 이른바 ‘요정귀’를 가질 수 있다. 정면에서 봤을 때 귀가 잘 보이면 시선이 분산돼 얼굴 중안부가 짧아 보여 인상이 귀엽게 바뀐다. 이 밖에 귓불이나 귓바퀴가 너무 작거나 찌그러져있다면 여기에 필러를 맞아 귀 모양을 바꾸는 사람도 적지 않다.



필러 시술은 얼굴에만 국한되지 않는다. 쇄골 가슴 골반 두상 등에 필러를 주입하는 경우도 많다. 필러를 넣으면 쇄골 윤곽이 두드러지고 두상은 동그래질 수 있다. 비용이 1000만원에 육박할 때가 있을 만큼 많은 양의 필러가 필요하지만 자신이 원하는 ‘신체 라인’을 만들겠다는 사람이 많아 이런 시술을 둘러싼 관심도 높아지는 분위기다.



달라진 성형 풍속도엔 이색 시술만 있는 게 아니다. 매부리코나 사각턱은 과거 성형 수술의 ‘타깃’이 됐지만, 요즘엔 이런 코나 턱을 만들어달라는 고객도 생기고 있다. 수술을 통해 직선으로 뻗은 코나 날렵한 턱을 가진 사람이 늘자 ‘인위적인 외모’에 반감을 가진 사람이 늘고, 반대로 ‘자연스러운 모습’을 좇는 이가 많아졌기 때문이다. 비슷한 이유에서 동그란 이마를 만드는 이마 보형물 삽입술에 반하는, 눈썹뼈가 툭 튀어나오게 해 이마 라인을 자연스럽게 만드는 ‘눈썹뼈 필러’도 인기를 끌고 있다.



그렇다면 이런 유행은 어떻게 시작된 것일까. 달라진 트렌드의 진원지는 중국이다. 한때 한국은 성형 선진국으로 통했지만, 요즘엔 한국보다 중국에서 세분화된 성형 시술이나 수술이 발달하고 있다. 중국으로 ‘성형 원정’을 떠나는 사람이 생길 정도다.



중국의 새로운 성형술이 처음 국내에 전해졌을 땐 ‘기괴하다’는 거부감이 컸지만 SNS를 통해 각종 후기가 꾸준히 공유되면서 한국도 중국 영향을 받기 시작했다. 실제로 유튜브나 블로그에는 이와 관련된 성형 후기나 정보가 꾸준히 올라온다. 자신이 받은 모든 성형 수술과 시술 내역을 공개하며 추천·비추천 성형을 알려주는 영상도 인기를 끌고 있다. 이런 콘텐츠에선 “얼굴에 지방 이식하니 자고 난 뒤 더 많이 붓는다” “(피부 리프팅 시술인) 울세라를 받았더니 볼패임이 심해졌다” 등 생생한 후기가 공유된다. 새로 등장한 시술을 받은 뒤 경험담을 소개하는 ‘성형 얼리어답터’도 관심을 끌고 있다.



성형이 ‘자랑’이 된 시대… 부작용 우려



성형 후기가 인기 콘텐츠가 될 정도로 성형을 바라보는 시선은 완전히 달라졌다. 과거엔 성형 수술을 받은 사실을 숨기는 경우가 많았지만 이제는 유명인들도 ‘성형 커밍아웃’을 한다. 최근 한 연애 리얼리티 프로그램에 출연한 한 여성은 성형설이 돌자 “여러분이 생각하시는 그거, 했어요”라고 발언하는 영상을 유튜브에 올렸는데 “솔직한 모습이 귀엽다” 같은 호의적인 반응이 이어졌다.



이제는 일반인도 성형 사실을 고백하는 일엔 거리낌이 없다. 눈과 코 수술을 한 직장인 김모(25)씨는 “수능을 치자마자 수술을 했는데, 그땐 성형 사실을 숨기려고 한동안 친구들도 안 만났다”며 “달라진 모습을 알아챈 친구들에게도 안 했다고 잡아뗐는데 요즘은 누가 물어보면 자연스럽게 얘기하고 있다. 수술을 받은 게 이제는 흠이 되지 않는 것 같다”고 말했다.



이렇듯 성형을 바라보는 너그러운 시선까지 더해지면서 성형 시장 규모는 갈수록 커지고 있다. 브릿지마켓리서치에 따르면 2023년 기준 한국 미용·성형 시장 규모는 약 23억8000만 달러인데, 이 시장은 앞으로 매년 17.3%씩 성장해 2031년에는 85억3000만 달러 수준까지 성장할 것으로 전망된다. 미국 투자전문매체 인사이더 몽키가 국제미용형성외과학회(ISAPS) 데이터로 분석한 결과에 따르면 이미 한국은 1000명당 성형 수술을 받는 인원이 세계에서 가장 많은 8.9명이나 된다.



물론 성형의 인기가 치솟을수록 이에 따른 부작용을 우려하는 목소리도 늘고 있다. 회원이 21만명이 넘는 ‘안티성형’ 카페에서는 각종 부작용 사례가 공유되곤 한다. “윤곽수술 후 피부 감각이 돌아오지 않는데 괜찮을까요?” 같은 글도 자주 올라온다.



유튜버 ‘코비르’는 성형수술 부작용을 알리는 활동을 하는데, 그가 올린 영상엔 지방 이식 수술 뒤 피부가 처졌다거나 눈 밑 뒤트임 뒤 안구건조증이 심해졌다는 식의 내용이 가득하다. 그는 ‘당신은 이미 충분히 예뻐요’라는 제목의 영상에서 이렇게 말했다.



“의사는 배운 의술로 뼈를 절제하는 사람일 뿐이다. 여러분은 충분히 예쁘지만 성형외과에서는 그 사실을 말해주지 않는다. 돈을 벌어야 하기 위해서다. 이제부터라도 본인의 외모를 예뻐해주라.”



구정하 기자 goo@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ “이 수술은 인중에 보조개 수술을 하는 것과 비슷한 원리라고 원장 선생님께 들었어요. 자연스럽게 ‘살짝의 변화’를 원하는 분들께 강력 추천드립니다. 화장으로 인중을 그리지 않아도 돼서 정말 좋습니다.”유튜브에 올라온 ‘인중오목술’ 추천 영상의 한 대목이다. 인중오목술은 인중을 오목하게 만드는 수술이다. 쉽게 설명하자면 이 수술을 받으면 코에서 입으로 떨어지는 인중의 선(線)이 ‘C자’ 곡선으로 바뀐다. 이런 형태를 띠게 되면 이목구비는 또렷해지고 얼굴의 입체감도 도드라진다. 많은 사람에겐 생소할 수 있지만 최근 들어 인중오목술처럼 ‘이색 성형’이라고 부를 수 있는 성형의 인기는 갈수록 높아지고 있다. 수술이나 시술이 이뤄지는 부위도 귀 쇄골 두상 골반 등 온몸 전체가 됐다고 해도 과언이 아니다.7일 관련 업계에 따르면 요즘 가장 ‘핫한’ 시술은 ‘귀 필러’다. 귀 뒤에 필러를 주입해 누워 있던 귀를 앞으로 세워주는 것으로, 이 시술을 받으면 이른바 ‘요정귀’를 가질 수 있다. 정면에서 봤을 때 귀가 잘 보이면 시선이 분산돼 얼굴 중안부가 짧아 보여 인상이 귀엽게 바뀐다. 이 밖에 귓불이나 귓바퀴가 너무 작거나 찌그러져있다면 여기에 필러를 맞아 귀 모양을 바꾸는 사람도 적지 않다.필러 시술은 얼굴에만 국한되지 않는다. 쇄골 가슴 골반 두상 등에 필러를 주입하는 경우도 많다. 필러를 넣으면 쇄골 윤곽이 두드러지고 두상은 동그래질 수 있다. 비용이 1000만원에 육박할 때가 있을 만큼 많은 양의 필러가 필요하지만 자신이 원하는 ‘신체 라인’을 만들겠다는 사람이 많아 이런 시술을 둘러싼 관심도 높아지는 분위기다.달라진 성형 풍속도엔 이색 시술만 있는 게 아니다. 매부리코나 사각턱은 과거 성형 수술의 ‘타깃’이 됐지만, 요즘엔 이런 코나 턱을 만들어달라는 고객도 생기고 있다. 수술을 통해 직선으로 뻗은 코나 날렵한 턱을 가진 사람이 늘자 ‘인위적인 외모’에 반감을 가진 사람이 늘고, 반대로 ‘자연스러운 모습’을 좇는 이가 많아졌기 때문이다. 비슷한 이유에서 동그란 이마를 만드는 이마 보형물 삽입술에 반하는, 눈썹뼈가 툭 튀어나오게 해 이마 라인을 자연스럽게 만드는 ‘눈썹뼈 필러’도 인기를 끌고 있다.그렇다면 이런 유행은 어떻게 시작된 것일까. 달라진 트렌드의 진원지는 중국이다. 한때 한국은 성형 선진국으로 통했지만, 요즘엔 한국보다 중국에서 세분화된 성형 시술이나 수술이 발달하고 있다. 중국으로 ‘성형 원정’을 떠나는 사람이 생길 정도다.중국의 새로운 성형술이 처음 국내에 전해졌을 땐 ‘기괴하다’는 거부감이 컸지만 SNS를 통해 각종 후기가 꾸준히 공유되면서 한국도 중국 영향을 받기 시작했다. 실제로 유튜브나 블로그에는 이와 관련된 성형 후기나 정보가 꾸준히 올라온다. 자신이 받은 모든 성형 수술과 시술 내역을 공개하며 추천·비추천 성형을 알려주는 영상도 인기를 끌고 있다. 이런 콘텐츠에선 “얼굴에 지방 이식하니 자고 난 뒤 더 많이 붓는다” “(피부 리프팅 시술인) 울세라를 받았더니 볼패임이 심해졌다” 등 생생한 후기가 공유된다. 새로 등장한 시술을 받은 뒤 경험담을 소개하는 ‘성형 얼리어답터’도 관심을 끌고 있다.성형 후기가 인기 콘텐츠가 될 정도로 성형을 바라보는 시선은 완전히 달라졌다. 과거엔 성형 수술을 받은 사실을 숨기는 경우가 많았지만 이제는 유명인들도 ‘성형 커밍아웃’을 한다. 최근 한 연애 리얼리티 프로그램에 출연한 한 여성은 성형설이 돌자 “여러분이 생각하시는 그거, 했어요”라고 발언하는 영상을 유튜브에 올렸는데 “솔직한 모습이 귀엽다” 같은 호의적인 반응이 이어졌다.이제는 일반인도 성형 사실을 고백하는 일엔 거리낌이 없다. 눈과 코 수술을 한 직장인 김모(25)씨는 “수능을 치자마자 수술을 했는데, 그땐 성형 사실을 숨기려고 한동안 친구들도 안 만났다”며 “달라진 모습을 알아챈 친구들에게도 안 했다고 잡아뗐는데 요즘은 누가 물어보면 자연스럽게 얘기하고 있다. 수술을 받은 게 이제는 흠이 되지 않는 것 같다”고 말했다.이렇듯 성형을 바라보는 너그러운 시선까지 더해지면서 성형 시장 규모는 갈수록 커지고 있다. 브릿지마켓리서치에 따르면 2023년 기준 한국 미용·성형 시장 규모는 약 23억8000만 달러인데, 이 시장은 앞으로 매년 17.3%씩 성장해 2031년에는 85억3000만 달러 수준까지 성장할 것으로 전망된다. 미국 투자전문매체 인사이더 몽키가 국제미용형성외과학회(ISAPS) 데이터로 분석한 결과에 따르면 이미 한국은 1000명당 성형 수술을 받는 인원이 세계에서 가장 많은 8.9명이나 된다.물론 성형의 인기가 치솟을수록 이에 따른 부작용을 우려하는 목소리도 늘고 있다. 회원이 21만명이 넘는 ‘안티성형’ 카페에서는 각종 부작용 사례가 공유되곤 한다. “윤곽수술 후 피부 감각이 돌아오지 않는데 괜찮을까요?” 같은 글도 자주 올라온다.유튜버 ‘코비르’는 성형수술 부작용을 알리는 활동을 하는데, 그가 올린 영상엔 지방 이식 수술 뒤 피부가 처졌다거나 눈 밑 뒤트임 뒤 안구건조증이 심해졌다는 식의 내용이 가득하다. 그는 ‘당신은 이미 충분히 예뻐요’라는 제목의 영상에서 이렇게 말했다.“의사는 배운 의술로 뼈를 절제하는 사람일 뿐이다. 여러분은 충분히 예쁘지만 성형외과에서는 그 사실을 말해주지 않는다. 돈을 벌어야 하기 위해서다. 이제부터라도 본인의 외모를 예뻐해주라.”구정하 기자 goo@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지