“나를 만든 건 9할이 게임, 법이 ‘사회악’ 취급해 헌법소원”

매일 25억명 넘는 사람이 찾는 유튜브엔 매일 수많은 채널이 만들어집니다.
많은 한국인은 오늘도 유튜브에 접속해 정보를 얻고 음악을 듣고 뉴스를 보고 위안을 받습니다. '유튜버'와 '인터뷰'의 첫 자음을 딴 'ㅇㅌㅂ'은 이렇듯 많은 이의 삶에 크고 작은 영향을 끼치고 있는 유튜버들의 이야기를 전하는 코너입니다.
지난해 10월, 한 남자가 제기한 헌법소원에 무려 21만751명이 동참했다. 사상 최대 규모의 헌법 소원이었다. 이 남자가 문제 삼은 것은 게임산업진흥에 관한 법률 제32조 제2항 3호였다. 여기엔 '사회질서를 문란하게 할 우려가 있는' 게임을 금지하는 내용이 담겨 있는데, 그는 이 조항이 게이머들의 문화 향유권을 침해한다고 주장했다. 이 남자는 구독자 94만여명을 보유한 유튜브 채널 '김성회의 G식백과' 운영자인 김성회(46)씨다. 김씨는 어쩌다 헌법소원까지 제기하게 된 것일까. 지난 1일 경기도 성남에 있는 한 스튜디오에서 만난 그는 게임에 대한 애정부터 드러냈다. 김씨는 "게임이 지금의 나를 있게 했다"며 "게임이 나의 인생, 교우 관계, 직업을 만들어줬다"고 말했다. 그러면서 게임을 좋아하던 한 소년이 게임 업계에 발을 들인 과정, 유튜브 채널을 만들게 된 이유 등을 들려주었다. 다음은 김씨와 나눈 일문일답.
-게임에 처음 관심을 갖게 된 계기가 있었나.
“나는 외아들인데, 내 또래 중엔 형제가 없는 경우가 흔치 않다. 유년기에 집에서 함께 놀 사람이 없으니 내성적인 성격을 갖게 된 것 같다. 어릴 때부터 놀이터에서 친구들이랑 노는 것보다는 오락실에 가는 게 좋았다. 다섯 살 때쯤 엄마 손을 잡고 시장에 가다가 문방구 앞에 놓인 게임기를 봤다. 나와 비슷한 또래 아이들이 삼삼오오 모여 게임을 하면서 재밌게 노는 모습을 보면서 나도 게임을 하고 싶다는 생각을 했었다. 이후 ‘갤러그’ ‘스네이크’ 같은 ‘원시 게임’을 즐기면서 게임에 대한 애정을 키워나갔다.”
-부모님은 아들이 게임을 즐기는 걸 좋아하지 않았을 것 같은데.
“당시만 해도 ‘전자오락을 하면 뇌가 썩는다’는 말이 있었다. 친척 어르신들도 ‘절대 게임은 하지 말라’고 말씀하시곤 했다. 특히 아버지가 내가 게임하는 걸 좋아하지 않았다. 아버지는 ‘오락실에 가면 다리몽둥이를 부러뜨리겠다’는 말도 하시곤 했다. 물론 나도 반박한 적은 있다. 작은아버지가 바둑을 두시는 거랑 비슷하다고, 바둑이 직접 돌을 움직여야 하는 아날로그 게임이라면 내가 즐기는 것은 방식이 다른 디지털 게임일 뿐이라고. 다행히 가족이 전부 게임하는 걸 반대한 건 아니었다. 할아버지는 ‘명작 게임’이라고 할 수 있는 ‘젤다의 전설’ ‘드래곤 퀘스트’ ‘파이널 판타지’ 등을 선물해주셨다. 이불을 뒤집어쓴 채 5인치 포터블 흑백 TV로 번역도 안 돼 있는 일본 게임들도 즐기곤 했다. 게임이 재밌어서 일본어 사전으로 일본어까지 찾아가면서 게임을 했었다.”
-게임 관련 회사에서 오랫동안 일한 것으로 아는데.
“재수생 시절, ‘게임챔프’라는 만화 잡지사에서 기사 쓰는 일을 아르바이트 삼아 했던 게 시작이었다. 입대 전에는 한 게임 관련 잡지사에서 1년간 수습기자로 일하기도 했는데, 그때 그런 생각을 처음 했던 것 같다. ‘게임과 관련된 일을 하면서 먹고 살 수도 있겠구나.’ 대학교 4학년쯤 됐을 땐 국내에선 많은 게임이 스포트라이트를 받기 시작했다. ‘바람의 나라’ ‘리니지’ ‘카트라이더’ 같은 히트작이 나오던 때였다. 때마침 대학 선배의 소개로 리듬 액션 게임회사에 취직했다. ‘아스트로레인저’ ‘프리잭’ 등을 만들며 10년간 기획자로 일했다. 하지만 기획자로서는 그렇게 큰 빛을 보지 못했다. 지금 생각해도 천직은 아니었던 것 같다.”
-방송을 생각하게 된 이유는 무엇이었나.
“게임 전문 채널인 온게임넷에서 게임을 분석하는 코너인 ‘더 테스터’에 게임 개발자로 참여하게 됐다. 파일럿 코너였지만 시청자 반응이 좋아 정식 코너가 됐다. 이때 내게 ‘끼’가 있다는 것을 알게 됐다. 카메라 앞에선 항상 ‘높은 텐션’을 유지할 수 있었다.”
-유튜브 채널은 어쩌다 만들게 됐나.
“게임 개발에 회의감이 들었다. 때마침 개인 방송인들이 큰 인기를 끌고 있었다. 나도 잘할 수 있을 거란 생각에 게임 방송에 도전했는데 잘되지 않았다. ‘온게임넷에서의 나’와 ‘개인 방송인으로서의 나’는 달랐다. ‘자기 객관화’가 안 됐다고나 할까(웃음).”
-유튜버로서 인기를 얻게 된 비결을 자평한다면.
“틈새시장을 공략했던 게 주효했다. 나는 프로게이머들처럼 게임을 잘할 수도, 게임을 재미있게 할 수도 없는 사람이다. 하지만 과거의 나는 게임 개발자였고 기획자였으니 게임 회사와 게이머 사이에 다리 역할은 할 수 있겠다는 생각이 들었다. 물론 운도 따랐다. 유튜브 채널을 개설한 2018년 블리자드에서 사건이 터졌었다. 많은 사람이 새로운 디아블로 시리즈를 기대한 때였는데, 게임사에서는 PC 게임이 아닌 모바일 게임을 내놓더니 이용자들을 상대로 ‘여러분들 폰 없어요?’라는 망언까지 했다. 유튜브를 통해 이런 이슈들을 하나씩 짚어나가면서 서서히 사람들의 주목을 받게 됐다.”
-게임 이용자의 권익에 관심을 갖게 된 이유는 무엇이었나.
“2019년 게임위가 6만개의 플래시 게임이 있는 웹사이트 ‘주전자닷컴’에 있는 모든 게임을 내리게 한 일이 있었다. 많은 10대가 게임을 만드는, ‘습작의 공간’으로 삼았던 곳이다. 그런데 이런 공간이 하루아침에 사라져버렸다. 당시 게임위에 민원성 전화를 걸었는데 돌아온 답변은 ‘법이 그렇다’는 것이었다. 초등학생이 연습장에 습작 만화를 그려 학급 블로그에 올렸는데 국가기관이 사전검열을 받지 않았다는 이유로 글을 내리라고 한 것과 같은 것이었다. 이 일이 계기가 돼서 여러 목소리를 내기 시작했다. 하지만 나는 사회운동가가 아니다. 내가 하고 싶은 게임을 못 하는 것이 싫어서 행동했을 뿐이다.”
-‘운동가’가 아니라고 했지만 그동안 많은 활동을 벌인 것으로 아는데.
“무작정 국회를 찾아간 적도 있다. 내 목소리를 들어줄 사람을 찾기 위해서였다. 당시 문화체육관광위원회 간사였던 이동섭 바른미래당 의원을 만나 이야기를 나눴고 비영리 게임은 사전검열을 받지 않게, 심의비가 면제되게 바꾸었다. 처음으로 ‘자기효능감’을 느낀 순간이었다. 이후 전용기 조승래 하태경 류호정 의원 등을 만나 이야기를 나눴다. 16세 미만 청소년의 자정 이후 게임 이용을 금지한 ‘강제적 셧다운제’ 폐지를 위해 김세연 의원을 만난 적도 있다. 필사적으로 매달려 10년 묵은 법도 바꿀 수 있었다.”
-왜 헌법소원은 내게 된 것이었나.
“2017년 게임위가 ‘뉴 단간론파V3’라는 게임에 등급심사 거부 판정을 내렸다. 당시 게임위의 회의록을 보니 ‘잔인하다’는 게 이유였다. 다른 나라는 모두 성인 등급 판정을 받았을 뿐 이용할 수 있는 게임이었는데 한국에서는 차단당한 것이다. 게임이 다소 선정적이라면 이 역시 한국에서는 즐길 수 없다. 이런 상황이 부당하다는 것은 영화와 비교하면 더 뚜렷해진다. 범죄 스릴러 영화 ‘악마를 보았다’는 굉장히 잔인한 작품이지만 성인이라면 누구나 볼 수 있다. 하지만 게임은 단순히 모방 범죄가 우려된다는 식의 이유를 내걸어 사전 검열까지 받곤 한다. 1990년대 영화와 음악이 사전검열 받았던 것과 비슷하다.”
-정부의 게임 정책이 나아가야 할 방향은 무엇인가.
“게임만 특혜를 달라는 것이 아니다. 다른 문화 콘텐츠와 똑같은 대우를 받게 해줬으면 한다. 게임을 어린이들의 놀거리나 장난감으로만 생각하지 말고, 하나의 문화이자 산업이라고 생각해주길 바란다.”
성남=한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
