[가정예배 365-8월 9일] 예수님의 권세
찬송 : ‘하나님의 크신 사랑’ 15장(통55)
신앙고백 : 사도신경
본문 : 마가복음 3장 7~19절
말씀 : 예수님이 정의한 안식일은 단순히 해가 떴다가 지는 시간적인 하루를 뜻하는 게 아닙니다. 이는 완전한 은혜, 즉 하나님 은혜로 충만한 상태를 가리킵니다. 그래서 예수님은 안식일에도 쉴 수 없던 것입니다. 오늘날 우리도 예수님을 믿기는 하지만 여러 어려움을 겪지 않습니까. 우리 역시 하나님의 은혜로 완전한 안식을 회복하려 노력해야 합니다.
예수님은 손 마른 사람에게 그 손을 내밀라고 말씀합니다. 예수님의 말씀을 들었을 때 그 환자는 고민했을 것입니다. 예수님을 향해 손을 내밀면 그분과 같은 편이라고 유대인들에게 핍박받을 수 있습니다. 또 손을 내밀었는데도 낫지 않는다면 그저 손해만 보는 셈입니다. 그럼에도 그는 유대 전통의 가르침을 버리고 예수님을 향해 손을 내밉니다. 그 즉시 손 마른 이의 손은 깨끗하게 치료됩니다. 우리 역시 믿음을 갖고 이 병자처럼 예수님께 손을 내밀어야 합니다. 하나님을 믿고 그분의 능력을 받아들이기만 하면 우리는 진정한 안식을 누릴 수 있습니다.
예수님은 오직 성경 말씀으로만 복음을 전했습니다. 예수님이 복음을 전할 때 여러 지방에서 온 사람들이 몰려들었다고 본문은 기록합니다.(8절) 이중에선 갈릴리 사람이 가장 많았고 예루살렘 사람과 에돔 사람, 요단강 건너편 이방 지역에서 온 사람, 시돈과 두로 땅에서 온 사람도 있었습니다. 그저 복음을 증거하는 자리에 이렇게 다양한 사람이 몰렸다는데 놀라게 됩니다. 하나님 말씀 속에 축복이 들어 있었다는 증거입니다. 이 말씀 속에서 하나님의 사랑을 발견할 때 우리의 속이 깨끗하게 치료됩니다. 마음이 편안해지고 새로운 힘이 생긴다는 의미입니다. 귀신 들린 사람도 예수님을 만나면 정상 상태로 돌아왔습니다. 그를 괴롭히던 귀신이 떠나가면서 새사람이 됐기 때문입니다.
이런 가운데 에수님은 여러 제자를 세우고 훈련도 시킵니다.(14절) 예수님은 하나님의 아들이기에 혼자서도 얼마든지 하나님 나라를 세울 수 있습니다. 게다가 갈릴리 사람보단 세상 돌아가는 사정에 밝은 예루살렘 사람을 제자 삼는 게 훨씬 도움이 될 것입니다. 그러나 예수님은 갈릴리의 평범한 사람을 열두 제자로 삼았습니다. 그리고는 이들에게 땅끝까지 복음을 전하는 사명도 맡깁니다. 그 이유는 무엇일까요.
결과적으로 예수님은 성경 말씀을 왜곡하는 게 아닌 그분의 말씀에 헌신하는 이들을 찾았습니다. 제자 삼는다는 말은 예수님과 인격적 관계를 맺는다는 것을 뜻합니다. 예수님은 제자들에게 모범을 보였고, 이들은 예수님을 그대로 닮아가려 힘썼습니다. 하나님의 말씀을 맡은 열두 제자는 새로운 이스라엘로 세워졌습니다. 이들을 포함한 120여명이 기도하던 마가 요한의 다락방에선 오순절 성령이 부어졌습니다. 진정한 이스라엘의 축복이 이들에게 계승된 것입니다. 오늘날 우리에게도 새로운 이스라엘의 축복을 허락한 것 역시 전적인 하나님 은혜입니다.
기도 : 우리를 새로운 이스라엘로 삼은 하나님, ‘손을 내밀라’는 예수님 말씀에 순종해 전능자의 능력을 체험하는 성도가 되게 하소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.
주기도문
이에스더 목사(요나3일영성원 원장)
