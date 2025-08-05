[인사] 코트라 外

◆코트라△자카르타무역관장 박해열△뉴욕〃 김락곤△바르샤바〃 염승만△암스테르담〃 조일규△뭄바이〃 김준한△쿠웨이트〃 강신학△부쿠레슈티〃 윤정혁△리야드〃 채희광△무스카트〃 김성재△도쿄무역관 해외IT지원센터운영팀장 홍석균△프라하무역관장 이인규△시카고〃 이정훈△밀라노〃 김호준△밴쿠버〃 김재우△쿠알라룸푸르〃 문진욱△첸나이〃 최명례△보고타〃 성기주△아테네〃 민유지△워싱턴D.C.무역관 홍용택△충칭무역관장 정진우△모스크바무역관 부관장 홍승아△민스크무역관장 박건원△카사블랑카〃 염기혁△콜롬보〃 공태원△시안〃 이형직△베이징무역관 부관장 이대용△창춘무역관장 고성호△카라치〃 황성운△후쿠오카〃 박영환△글로벌공급망실장 고상영△무역투자정보실장 전우형△정보화혁신실장 빈준화△글로벌인재실장 은지환△투자기획실장 이정훈△홍보실장 임성주△해외투자·국내복귀지원실장 김주철△지역통상조사실장 김준규△수출역량강화실장 송익준△서비스ICT실장 김형일△고객가치실장 이성기△KOTRA아카데미 FTA교육과정담당연구위원 홍정아△KOTRA아카데미 지방협력담당연구위원 이승수△수출현장지원실 해외진출상담센터장 이정상△물류지원실장 안유석
◆한국자동차연구원[부원장]△경영총괄 부원장 임광훈[연구소장]△산업연구소장 김현용△AI·자율주행기술연구소장 이재관△탄소중립기술연구소장 구영모[본부장]△경영전략 이순웅△산업정책 김세엽△기업성장 김지운△빅데이터·SDV연구 곽수진△지능제어·안전연구 이혁기△커텍티비티·보안연구 정원선△플랫폼연구 노기한△동력제어연구 김덕진△전기동력연구 이봉현△수소동력연구 김명환△소재연구 정선경△신뢰성연구 위신환△시험인증연구 윤종식△전파환경연구 최범진[지역분원장]△대경분원장 손영욱△광주분원장 최성진△전남분원장 정창현△경기분원장 양정직
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