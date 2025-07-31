◆질병관리청◎전보[과장급]△의료감염관리과장 박재우
◆서울시설공단△상임감사 유길준
◆한국원자력연구원△차세대연구로사업단장 서경우△입자빔이용연구부장 정명환△차세대연구로기술관리실장 김인국△연구평가팀장 박지연
◆정보통신산업진흥원◎보임[본부장]△SW융합 이경록△AI인프라 변상익△AI반도체지원 홍상균△AI활용 문장원△지역AX 정수진△글로벌 김효근△경영기획 원상호[감사실장]△감사실장 조영진[단장]△정책기획 김은찬△운영지원 임태홍[팀장]△정책기획 김유중△규제혁신 박현옥△디지털인재 이상타△SW융합전략 전병남△SW기반 김도형△디지털법제도 김성미△가상융합기반 이채영△가상융합산업 박근하△AI전략 조성현△AI인프라활용 박일준△AI인프라확충 이병묵△클라우드 이호영△AI반도체전략 정재학△AI반도체확산 조재홍△온디바이스AI 김응석△피지컬AI 유한종△AI융합전략 전수남△AI활용확산 박성원△AI에이전트 조명수△AI헬스 윤명숙△지역AX전략 김현환△지역AX거점 윤정섭△지역AX확산 유희숙△글로벌전략 임형규△글로벌협력 박진홍△글로벌창업 신성우△글로벌성장 조단우△기획예산 정우준△ESG혁신 방용주△인사노무 김보람△회계 강민진△안전총무 송자영△정보보호 이상철△사업지원 안정은△지역AX R&D TF 김지철
◆조선일보△데이터광고팀장 방범진△AD영업3팀장 김환기
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[인사] 질병관리청 外
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