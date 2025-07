[오늘의 QT] 예수님 외의 것에 기대지 마세요

자녀들아 너희 자신을 지켜 우상에서 멀리하라.(요일 5:21)Dear children, keep yourselves from idols.(1John 5:21)요한 사도의 편지가 드디어 마지막 절에 도달했습니다. 그런데 의외입니다. 사랑과 생명을 그렇게 강조하던 요한이 마무리를 이렇게 짧고 단호하게 합니다. “자녀들아, 너희 자신을 지켜 우상에서 멀리하라”라고 말입니다.갑작스럽고 딱딱해 보일 수도 있지만 사실 이 한마디는 요한일서 전체의 메시지를 압축한 강력한 종결입니다. 요한이 말하는 ‘우상’은 단지 우상 숭배 사원에 있는 돌상이나 금상이 아닙니다. 그보다 훨씬 더 깊고 우리 마음 가까이에 있는 존재입니다.내가 생명이라고 착각하는 것, 내가 기쁨이라고 붙잡고 있는 것, 내가 예수님 없이도 절대로 놓치고 싶지 않은 것. 그게 바로 우리의 일상에서 마주하는 이 시대의 다양한 우상입니다.종교개혁자 장 칼뱅은 말합니다. “인간의 마음은 우상을 끝없이 만들어내는 공장이다.” 이 말은, 우리의 마음은 끊임없이 하나님보다 더 신뢰하고 싶은 무언가를 찾아낸다는 뜻입니다.요한 사도는 단호히 말합니다. “자녀들아, 너희 자신을 지켜라.” 이는 외부로부터 주어지는 경고가 아니라 내 마음 안에서 일어나는 반란을 향한 싸움입니다. 복음 안에 있는 자로 살아가고 싶다면 매일의 선택 앞에서 내 마음이 무엇을 하나님보다 더 붙잡고 있는지를 직면해야 합니다.김성일 목사(광주성실교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지