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[인사] 산업통상자원부 外

입력:2025-07-01 20:38
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◆산업통상자원부◎전보[과장급]△국제표준협력과장 배진석

◆국가유산청△국립해양유산연구소 서해문화유산과장 김윤수

◆한국전기안전공사◎승진·이동[1(가)급]△인천본부장 김태진△경남본부장 안원형△부산울산본부장 강현경◎이동[1(가)급]△인사노무처장 최철호△대구경북본부장 백승락△제주본부장 강수봉△서울본부장 박정훈△경영지원처장 서영환◎승진·이동[1(나)급]△비서실장 황종근△강원동부지사장 김소영△충주음성지사장 김민△서울북부지사장 김창수△경남서부지사장 서영욱△경북북부지사장 노기영△원주횡성지사장 안수목◎이동[1(나)급]△구미칠곡지사장 김대일△전력계통검사처 전력계통기획부장 허재완△서울남부지사장 박영근△경기중부지사장 마상일△경기서부지사장 인성환△부산동부지사장 박병하△감사실 감사기획부장 김민선△재난안전처 재난관리부장 정용욱△서울동부지사장 고병찬△경북서부지사장 조영용△법령기준처 정책기획부장 이유열◎승진·이동[2급]△대구경북본부 고객지원부장 김경훈△사업운영처 고객지원부장 김진출△대전세종충남본부 고객지원부장 박승욱△경기본부 점검부장 장기철△전북본부 검사부장 조장호△디지털정보처 ICT융합부장 나경태△인천본부 기술진단부장 백인홍△강원본부 고객지원부장 이경수△대구경북본부 점검부장 김동연△경남남부지사장 양정호△대전세종충남본부 점검부장 안경성◎이동[2급]△법령기준처 법제운영부장 이승준△재난안전처 안전보건부장 임상욱△전북본부 고객지원부장 조순지△전력계통검사처 발전사용전검사부장 이종영△김해양산지사장 이창우△경주지사장 백수희△서울본부 점검부장 안성렬△강원본부 검사부장 김상용△제천단양지사장 이강수△기획혁신처 전략기획부 전략혁신팀장 정의량△영동옥천지사장 박병석△남원순창지사장 김진섭△충남남부지사장 조장준△전남남부지사장 김영권△서울본부 기술진단부장 남궁진

◆한국소비자원◎승진[1급]△기획조정실장 신국범△정책연구실장 이경아△시장조사국장 이진숙△피해구제국장 박현주

◆KBS△콘텐츠전략본부 APEC방송단장 유한주△콘텐츠전략본부 멀티플랫폼센터 마케팅국 광고기획부장 김지호△교양다큐센터 교양다큐1국 CP 조영중△방송인프라본부 제작기술국 총감독 김창균△경영본부 수신료국 강북사업지사장 김신우△대구방송총국 기술국장 김정호△광주방송총국 기술국장 조경기

◆아시아투데이◎임용△전무이사(기획조정실장) 이동우◎보임△상무이사(편집본부장) 강주남◎승진·겸직△상무이사(영업본부장·AD마케팅국장) 손채목

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