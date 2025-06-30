[인사] 특허청 外

◆특허청[과장급]◎승진△특허심판원 심판장 조지은◎전보△이차전지제어관리심사팀장 김승오△자동차심사과장 강정석△특허심판원 심판장 장성원
◆한국농수산식품유통공사(aT)◎승진[1급]△홍보실장 고혁성△재무관리처장 박향섭[2급]△안전보건팀장 김기일△가공수출부장 하정아◎직위 승진△수급사업처장 김진섭△해외사업처장 장재형△농수산식품유통교육원장 오창준△기획조정실 부장 이주용△경영지원부장 신덕희△두류부장 박나영△전략작물육성부장 조창식△농산수출부장 장지희◎전보△화훼사업센터장 권태화△전략작물육성단장 직무대리·전략작물기획부장 윤정자
◆국민체육진흥공단◎임명[본부장]◇공단본부△스포츠산업본부장 김성훈◇경륜경정총괄본부△경륜경정사업본부장 성욱제◎승진[실장]◇공단본부△스포츠시설안전실장 서은정△투표권사업실장 이도엽△기념사업실장 유은철△건설관리실장 김형태◇경륜경정총괄본부△경정경주실장 강기원△디지털콘텐츠실장 정수한◎전보[본부장]◇공단본부△경영혁신본부장 최우녕[실장]◇공단본부△홍보실장 김형석△기획조정실장 이재환△ESG성과실장 최대성△경영지원실장 최형도△디지털혁신실장 신재선△스포츠복지실장 김재봉△기금지원실장 김찬△스포츠산업진흥실장 차지은◇경륜경정총괄본부△사업기획실장 김한용△건전화홍보실장 김홍규△장안지사장 김윤수△분당지사장 성제현△시흥지사장 이민수◇한국스포츠과학원△연구기획지원실장 오정식
◆근로복지공단◎임용△안전윤리경영본부장 사석중△산업재해보상보험심사위원회 상임위원 정명자[병원장]△경기요양병원장 이능교[원장]△직업환경연구원장 김대호◎전보[본부장]△의료사업본부장 오장근△부산지역본부장 민병창△광주지역본부장 이승민△대전지역본부장 최동택△강원지역본부장 정충식◎승진[1급]△구미지사장 백민완△부천지사장 김태현△제주지사장 신호균△광주업무상질병판정위원회 위원장 김상준△대구병원 행정부원장 조민정△대전병원 행정부원장 권현주◎전보[1급]△사회복귀지원국장 박경구△보험적용국장 이근열△보험징수국장 박흥열△복지사업국장 이정한△산업재해보상보험심사위원회 사무국장 형희환△서울강남지사장 원동열△서울특수형태근로종사자센터장 남혜영△서울북부업무상질병판정위원회 위원장 한만기△울산중부지사장 정숙향△김해지사장 박영순△통영지사장 이국주△부산업무상질병판정위원회 위원장 이기영△대구북부지사장 송양종△대구서부지사장 사공호준△포항지사장 손혜숙△수원지사장 고리경△용인지사장 윤덕용△평택지사장 오석수△안양지사장 김임수△안산지사장 전홍덕△대전동부지사장 권용대△충주지사장 백세현△춘천지사장 김찬영
◆한국국제교류재단◎승진△기획조정실장 한재호◎전보△대외협력부장 장은진△아세안문화원·아시아사업실장 지창선△한-중앙아협력포럼사무국 사무차장 이방복△글로벌네트워크사업부장 이시연
◆디지털타임스△편집국 부국장대우·부동산유통부장 전태훤
◆단국대△문화예술대학원장 장유정△정책경영대학원장 허승욱△법과대학장 오승진△바이오융합대학장 박웅준△예술대학장 신주호△기획실장·대학혁신사업단장 남재걸△대외협력처장 신은종△대학원 교학처장 최호진△율곡기념도서관장 장호득△교육혁신원장 노지현△교무처 부처장 이윤수
◆인하대△대외협력처장 강청훈△국제처장 전태준△정책대학원장 정창훈△창의글로벌대학원장 이현주△경영대학원장 김민성△자연과학대학장 조동규△경영대학장 김용진△사범대학장 최현식△사회과학대학장 하주용△예술체육대학장 박찬민
◆가천대△수석부총장 최미리△부총장 윤원중△의무부총장 김우경△특임부총장 김충식△대학원장 손상준△경영대학원장 김완희△특수치료대학원장 정복자△교육대학원장 이강윤△사회정책대학원장 남현주△간호대학원장·간호대학장 이선희△보건대학원장 임정수△가천리버럴아츠칼리지학장 정한데로△경영대학장 조성준△사회과학대학장 한진희△AI인문대학장 박진수△법과대학장 채재은△공과대학장 윤영수△바이오나노대학장 박영서△반도체대학장 이상렬△IT융합대학장 홍준희△한의과대학장 박완수△예술·체육대학장 이정민△국제대학장·국제교류처장 김상혁△의과대학장 정욱진△약학대학장 신동윤△의과학대학장 임재길△교무처장 서은희△기획처장 최영철△연구처장·산학협력단장 박태식△학생복지처장 양대승△취업진로처장 전성민△입학처장 이은철△총무처장 박상용△대외협력처장 서원식△디지털정보처장·평생교육원장 이영호△메디컬대외홍보처장 송병원
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