[오늘의 QT] 솔로몬과 하나님에 대한 스바여왕의 평가

내가 그 말들을 믿지 아니하였더니 이제 와서 본즉 당신의 지혜가 크다 한 말이 그 절반도 못 되니 당신은 내가 들은 소문보다 더하도다.(대하 9:6)But I did not believe what they said until I came and saw with my own eyes. Indeed, not even half the greatness of your wisdom was told me; you have far exceeded the report I heard.(2Chronicles 9:6)스바 여왕은 솔로몬왕의 업적과 지혜에 대한 소문을 듣고 관심을 두게 됐습니다. 귀중하고 많은 선물을 준비해 와 직접 솔로몬왕을 대면했습니다. 그는 자신이 들은 소문보다 더 위대한 솔로몬의 업적과 지혜를 보고, 그를 세우신 하나님을 찬송했습니다. 솔로몬왕의 모습에 매력을 느끼고 닮고 싶은 마음을 갖게 됐다고 해석할 수 있습니다. 기독교인의 삶을 통해 그를 이끄시는 원동력인 하나님에 대한 매력을 느낀 것입니다.우리의 모습은 다른 사람들에게 얼마나 매력을 느끼게 하고 있습니까. 우리처럼, 우리 가정처럼, 우리가 속한 기독교 공동체처럼 살면 좋겠다고 느끼게 하는 것이 있나요. 우리의 언어 태도 행복 평화 인내 지혜를 통해 하나님의 사랑과 능력 그리고 구원의 실체를 보이고 있나요. 결국 하나님께서 우리의 삶 가운데 역사하신다는 사실이 핵심입니다. 우리의 기독교 공동체를 통해 세상 사람들이 매력을 느낄 수 있도록 기도합시다.오영철 선교사(총회세계선교회)