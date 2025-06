[오늘의 QT] 지혜를 구한 솔로몬

주는 이제 내게 지혜와 지식을 주사 이 백성 앞에서 출입하게 하옵소서 이렇게 많은 주의 백성을 누가 능히 재판하리이까 하니.(대하 1:10)Give me wisdom and knowledge, that I may lead this people, for who is able to govern this great people of yours?(2Chronicles 1:10)솔로몬은 지혜로운 왕이었습니다. 그의 지혜로움은 하나님의 은사였습니다. 하나님이 그에게 나타나 무엇을 원하는지 물었고 솔로몬은 지혜를 요청했습니다. 그러면서 솔로몬은 “하나님의 백성들을 잘 통치할 수 있는 능력이 내게 없으므로 지혜를 구한다”고 했습니다. 그는 자신의 부족함을 아는 지혜로운 모습을 보였습니다. 솔로몬은 역사 속에서 나타난 하나님의 은혜와 선조들의 헌신을 잊지 않았습니다. 자신의 연약함을 인정하고 하나님의 은혜와 선조들의 헌신을 아는 것도 지혜의 한 부분인 것이죠.우리의 소원은 무엇인가요. 우리의 바람은 하나님의 사랑과 뜻을 전하는 것과 관련이 있나요. 우리는 우리의 연약함을 알고, 하나님께 온전히 지혜를 소원하고 있나요. 우리에게 각자 삶의 자리를 주신 하나님이 우리 지혜의 근본입니다. 하나님께 우리의 연약함을 내어놓고 역사 속에서 보여주신 하나님의 교훈과 선조들의 헌신과 역할도 잊지 말아야 합니다. 하나님이 힘과 지혜의 근원이심에 감사해야 합니다.오영철 선교사(총회세계선교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지