[오늘의 QT] 역사적 해석 중요성과 책임

사울이 죽은 것은 여호와께 범죄하였기 때문이라 그가 여호와의 말씀을 지키지 아니하고 또 신접한 자에게 가르치기를 청하고.(대상 10:13)Saul died because he was unfaithful to the LORD; he did not keep the word of the LORD and even consulted a medium for guidance.(1Chronicles 10:13)역대상에선 1장부터 8장까지 이스라엘의 출발인 아담에서부터 족속별로 중요한 인물과 족보가 서술되다 9장에 갑자기 포로에서 돌아온 인물과 족보에 대한 기록이 나옵니다. 9장 1절은 이들이 포로가 된 목적이 하나님을 배반하였기 때문이라고 기술합니다. 10장은 사울왕의 삶과 통치 내용을 해석하면서 설명합니다. 사울의 멸망은 9장에서 나왔던 하나님에 대한 배신 때문이라고 했습니다. 이 책을 기록한 에스라의 목적은 포로에서 귀환한 이스라엘 백성들이 다시 조상들처럼 죄짓지 말아야 함을 보여주려는 것입니다.역사를 주관하며 왕을 세우고 폐위하는 분은 하나님임을 강조한 것이죠. 우리는 역사 가운데 살고 있으며 그 가운데 각자의 부르심이 있습니다. 중요한 것은 역사를 주관하시고 우리를 만드신 하나님과의 관계입니다. 출발점이 되는 우리는 오늘 어떻게 하나님과 관계를 갖게 될까요. 역사를 이끄시는 하나님이 오늘도 우리와 함께하신다는 사실을 기억해야 합니다.오영철 선교사(총회세계선교회)