[오늘의 QT] 흔들리는 세상 속에서

주께서 심지가 견고한 자를 평강하고 평강하도록 지키시리니 이는 그가 주를 신뢰함이니이다.(사 26:3)You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast, because they trust in you.(Isaiah 26:3)불안장애 진단을 받는 사람이 해마다 늘고 있습니다. 일과 관계, 미래에 대한 압박 속에서 마음이 흔들리는 일이 많기 때문이죠. 기술은 발전했지만 사람들의 마음은 더 불안해졌습니다. 지금 우리에게 필요한 건 외적인 해결보다는 마음을 지켜주는 평안인 것 같습니다.하나님을 전적으로 의지하는 자가 ‘완전한 평강(perfect peace)’을 누립니다. 우리는 마음이 쉽게 흔들리는 시대를 살고 있습니다. 작은 뉴스 하나에도 관계 속 나눠지는 한마디에도 불안해지는 나를 발견합니다. 그럴수록 우리의 마음을 어디에 두고 있는지 돌아봐야 합니다. 그럴 때일수록 마음을 붙들어 줄 말씀이 더욱 절실해집니다.우리의 시선이 하나님을 벗어날 때 불안은 틈타고, 말씀이 떠날 때 마음은 무너집니다. 말씀 위에 마음을 세울 때 비로소 흔들림 없는 평강이 시작됩니다.하나님께 집중된 마음은 평강을 누리지만 세상에 기울어진 마음은 계속해서 흔들립니다. 오늘 내 생각과 시선을 주님께 고정하십시오. 평강은 상황이 아니라 하나님을 향한 신뢰에서부터 오는 선물입니다. “흔들리는 세상 속에서 주님 안에 평안히 거하겠습니다.”박지현 목사(신은교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지