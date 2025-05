[오늘의 QT] 내가 너희를 사랑한 것 같이

새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라.(요 13:34)A new command I give you: Love one another. As I have loved you, so you must love one another.(John 13:34)‘은혜를 입었으면 돌에 새기고 원망은 물에 띄워 흘려보내라’는 말이 있습니다. 예수님은 우리를 향한 사랑을 자기 피로 새기셨습니다. 그 사랑을 받은 우리가 서로 사랑하지 못할 이유는 없습니다.요한복음 13장은 예수님께서 십자가를 지시기 전날 밤 제자들의 발을 씻기시는 장면으로 시작됩니다. 그 사랑의 행위 이후 예수님은 “서로 사랑하라”는 새 계명을 주셨습니다. 이 계명은 단순히 ‘사랑하라’가 아니라 “내가 너희를 사랑한 것 같이”라는 기준이 담긴 말씀입니다. 예수님의 사랑은 조건이 없고 포기가 없으며 자기 자신을 내어주는 사랑이었습니다. 제자 공동체는 그 사랑을 기준으로 서로를 품어야 했습니다. 우리 역시 그렇습니다.사랑은 우리의 마음이 움직이기 전, 믿음으로 먼저 선택하는 일입니다. 오늘 하루 ‘내가 사랑하기 어려운 사람’에게 예수님처럼 대하는 훈련을 시작해보세요. 그 순간 우리가 받은 사랑이 흘러가기 시작합니다.박지현 목사(신은교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지