◆고용노동부◎승진[3급]△감사담당관 오태웅△고용서비스정책과장 이병성△고용보험기획과장 하창용△고용노동부(교육부 중등직업교육정책과장 인사교류) 박희준
◆특허청◎승진[국장급]△산업재산정보국장 정재환
◆국세청◎임명[고위공무원]△국세청 납세자보호관 이광숙◎전보[부이사관]△국세청 전지현[과장급]△대전지방국세청 징세송무국장 고승현△세종세무서장 송원영△중부지방국세청 조사2국 조사1과장 서원식
◆대한축구협회[본부장]△대회운영본부장 박일기△기술본부장 김종윤△경영본부장 이우진[실장]△컴플라이언스실장 김윤주△대회협력실장 전한진△홍보실장 지윤미△마케팅실장 이정섭[팀장]△등록팀장 손운용△유스축구팀장 조지훈△성인축구팀장 백수암△여자축구팀장 김세인△생활축구팀장 김효중△심판운영팀장 김동기△전력강화팀장 김지훈△국가대표지원팀장 한동근△축구인재육성팀장 양승철△인사총무팀장 이강훈△회계팀장 임혜숙△축구센터건립추진단 팀장 정태남△마케팅 스폰서팀장 박용수△마케팅팬커뮤니케이션팀장 김승준
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[인사] 고용노동부 外
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