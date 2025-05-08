시사 전체기사

[인사] 고용노동부 外

입력:2025-05-08 20:47
공유하기
글자 크기 조정
◆고용노동부◎승진[3급]△감사담당관 오태웅△고용서비스정책과장 이병성△고용보험기획과장 하창용△고용노동부(교육부 중등직업교육정책과장 인사교류) 박희준

◆특허청◎승진[국장급]△산업재산정보국장 정재환

◆국세청◎임명[고위공무원]△국세청 납세자보호관 이광숙◎전보[부이사관]△국세청 전지현[과장급]△대전지방국세청 징세송무국장 고승현△세종세무서장 송원영△중부지방국세청 조사2국 조사1과장 서원식


◆대한축구협회[본부장]△대회운영본부장 박일기△기술본부장 김종윤△경영본부장 이우진[실장]△컴플라이언스실장 김윤주△대회협력실장 전한진△홍보실장 지윤미△마케팅실장 이정섭[팀장]△등록팀장 손운용△유스축구팀장 조지훈△성인축구팀장 백수암△여자축구팀장 김세인△생활축구팀장 김효중△심판운영팀장 김동기△전력강화팀장 김지훈△국가대표지원팀장 한동근△축구인재육성팀장 양승철△인사총무팀장 이강훈△회계팀장 임혜숙△축구센터건립추진단 팀장 정태남△마케팅 스폰서팀장 박용수△마케팅팬커뮤니케이션팀장 김승준

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] 국힘 내부망에 “지금 당에서 행복한 분은 김문수뿐”
이재명, ‘김·한 단일화’ 묻자 “풉, 웃긴다”…“김상욱 만나자”
[단독] “차라리 의원 20명 탈당을” 윤상현, ‘제3당 한덕수 추대론’ 제기
“뜨거운 물도 안 나와”… 세계라면축제 불만 폭주
잠재성장률 ‘뚝’… 15년후 0% 경고
안전운행이 ‘준법투쟁’ 되는 현실… 버스노조 28일 총파업 예고
거침없는 민주 ‘10%p 차이·과반·최다 득표’ 동시 노린다
尹, 포토라인 선다… 법원, 지상 출입구로 출석 결정
많이 본 기사
국민일보 신문구독
핫이슈 페이지에서 최신 이슈와 트렌드를 따라잡으세요!
HOT Issues핫이슈 주제와 관련된 기사를 모아볼 수 있는 코너입니다
與 단일화 충돌
한덕수 “오후 4시에 金 만날 것…단일화 약속 지켜야”

한덕수 무소속 대선 예비후보가 김문수 국민의힘 대선 후보에 “단일화 약속을 지켜야 한다”고 8일 재차 강조했다. 한 후보는 이날 경북 구미 박정희 전 대통령 생가를 방문한

김문수 “허깨비와 단일화, 이건 대국민 사기극” 지도부 맹비난
‘덕수→독수’ 독해진 韓… “金, 미래 걱정하는 분들에 결례”
김문수 불참에 단일화 토론회 취소…韓측 “오늘 중 일정 확정해야”
이재명 파기환송
사법리스크 부담 덜고 전북 찾은 李… “죽지 않겠다 제가 사는 게 영화 같다”

이재명 더불어민주당 대선 후보가 7일 민주당 강세 지역인 전북을 찾아 “죽지 않고, 죽을 힘을 다해 반드시 새로운 나라를 만들 것”이라고 강조했다. 공직선거법 위반 사건 파기환

민주, 대법관 10명 고발 엄포… ‘李 사법리스크 차단법’ 몰아치기
법원, 공정성 논란에 부담… “민주당 압박 통했다” 우려도
판사들 ‘李 판결’ 논쟁… “대법원장 사퇴”“법관탄핵 반대”
제적 통보 의대생 ‘전원 복귀’
유급보다 무서운 제적… 5개대 의대생 1800여명 돌아와

제적 처분이 코앞에 닥친 의대생 대다수가 수업에 복귀한 것으로 파악됐다. 학적을 상실하는 제적은 구제되기 어렵다는 판단이 작용한 것으로 보인다. 최종 복귀 시한까지 강의실에 나

수업 안 듣는데…올 1학기 국가장학금 신청 의대생 4634명
이재명, 의대생에 “싸움은 저에게 맡기고, 공부 이어가달라”
이주호 대행 “의대생 유급·제적 7일 확정…철회 없다”