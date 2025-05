[오늘의 QT] 말씀을 살아내는 하루

너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라.(약 1:22)Do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Do what it says.(James 1:22)요즘은 자기계발 콘텐츠가 넘쳐나는 시대입니다. 그러나 책이나 유튜브를 통해 좋은 조언을 듣고 감탄하면서도 막상 실천은 다음 날로 미뤄지기 일쑤입니다. 정보가 많아도 삶은 실천한 만큼만 바뀝니다. 신앙도 그렇습니다. 말씀을 듣는 것보다 행하는 것이 변화의 시작입니다.야고보서 사도는 말씀을 듣는 것으로 그치지 말고, 삶으로 실천하라고 권면합니다. 말씀을 거울에 비유하면서, 보는 것만으로는 변화가 없고 그것에 맞게 행할 때 진정한 변화가 일어난다고 말합니다.우리는 때로 말씀을 듣는 것만으로 안심할 때가 있습니다. 하지만 말씀은 지식이 아니라 방향입니다. 작은 순종 하나라도 실천할 때 그 말씀이 내 것이 됩니다. 오늘 내게 주어진 말씀 한 구절 하나라도 실제로 살아내는 하루가 되길 바랍니다. “오늘 하루도 듣는 데 그치지 않고 말씀을 살아내는 하루가 되게 하소서.”박지현 목사(신은교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지