[오늘의 QT] “내 아들아…”

내 아들아 네 아비의 훈계를 들으며 네 어미의 법을 떠나지 말라 이는 네 머리의 아름다운 관이요 네 목의 금 사슬이니라.(잠언 1:8~9)Listen, my son, to your father's instruction and do not forsake your mother's teaching. They are a garland to grace your headand a chain to adorn your neck.(Proverbs 1:8~9)요즘은 '부모의 말'보다 인터넷 검색 결과나 AI의 답변을 더 신뢰하는 시대입니다. 무엇이든 스마트폰 하나로 찾아볼 수 있는 세상. 정보는 넘쳐나지만 진짜 지혜는 점점 사라지고 있는 건 아닐까요.오랜 세월 인생을 살아온 부모의 말에는 단순한 정보가 아니라 삶에서 우러나온 지혜와 자녀를 향한 사랑의 무게가 함께 담겨 있습니다. 잠언 1장은 지혜로운 왕 솔로몬이 자기 아들에게 건네는 지혜의 권면으로 시작됩니다. 특히 8~9절은 "내 아들아, 네 아비의 훈계를 들으며 네 어미의 법을 떠나지 말라"고 말하며 부모의 가르침을 머리에 쓰는 관, 목에 거는 금사슬로 비유합니다. 부모의 말씀이 자녀를 존귀하게 하고 보호하는 힘이 있다는 뜻입니다.오늘 부모님 말씀 한마디를 가볍게 넘기지 마시기 바랍니다. 그 말은 때로 하나님께서 내게 주시는 인생의 자문이 될 수 있습니다. 하나님의 뜻은 가장 가까운 사람의 입을 통해 들려올 때가 많습니다. 사랑의 조언을 귀 기울여 듣는 하루 되시길 축복합니다.박지현 목사(신은교회)