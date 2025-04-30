◆국무조정실·국무총리비서실◎승진[부이사관]△국정과제관리관실 이헌우△공직복무관리관실 허판생△의전비서관실 이상법△지속가능발전추진단 권영상◎전보[과장급]△국제개발협력본부 평가기획과장 옥선경
◆헌법재판소△헌법연구관보 김혜원 김해니 함예진 김민영
◆법제처[과장급]◎전보△법제지원국 법령용어순화팀장 호우미△법제조정정책관실 법제조정법제관 이상현△법령해석국 행정법령해석과장 김지은◎파견△강원특별자치도 법제자문관 김태형
◆국토교통부◎전보[과장급]△감사담당관 최신형△해외건설정책과장 이혜선
◆해양수산부◎전보[과장급]△유통정책과장 류선형△원양산업과장 강동양△수산직불제팀장 한지용△어구순환정책과장 고경만△어촌양식정책과장 정기원△양식산업과장 도윤정△항만정책과장 황상호△항만개발과장 손원권
◆통일부△정보분석국 북한정보협력관 추석용△국립통일교육원 기획연수부장 최용석△〃 소통협력부장 정소운
◆한국농수산식품유통공사[상임이사]△수출식품이사 전기찬
◆근로복지공단◎전보[1급]△안전윤리경영본부장 사석중△업무상질병국장 고혁진△퇴직연금국장 현미경
◆국립낙동강생물자원관△관장 용석원
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[인사] 국무조정실·국무총리비서실 外
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