[오늘의 QT] 갈릴리로 가라<1>

이에 예수께서 이르시되 무서워하지 말라 가서 내 형제들에게 갈릴리로 가라 하라 거기서 나를 보리라 하시니라.(마 28:10)Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. there they will see me."(Matthew 28:10)갈릴리에서 만나자는 약속은 예수님께서 십자가에 달리시기 전에 이미 제자들에게 하신 말씀이었습니다. 그때 그들은 그 말이 무슨 뜻인지 몰랐습니다. 갈릴리는 낮은 곳이었습니다. 아름다운 자연경관 뒤로 슬픔과 눈물을 감추고 있는 곳이었습니다. 소외당하고 버림받은 땅이어서 여기서 선한 것이 나올 수 없다고 사람들은 생각했습니다. 그러나 하나님 생각은 달랐습니다. 사람은 눈여겨보지 않는 그곳에서 하나님 나라 복음이 시작되었던 것입니다.우리 인생에도 갈릴리가 있습니다. 거기에 무슨 역사가 일어나겠는가 싶지만 작고 연약한 것을 통해 일하시는 하나님의 신비가 있습니다.평생 병과 씨름했던 작가 미우라 아야코는 고백했습니다. '사람이 병들지 않고는 드릴 수 없는 기도가 따로 있습니다. 병들지 않고는 들을 수 없는 말씀이 따로 있습니다.' 연약한 순간에서만 만날 수 있는 하나님의 은혜가 따로 있고 낮은 곳에서만 볼 수 있는 하나님의 섭리가 따로 있습니다. 우리 삶의 낮은 자리, 그곳에서 기다리고 계신 부활하신 주님이 있습니다. 그분을 만나는 여러분 되기 바랍니다.백광흠 목사(한무리교회)