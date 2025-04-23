[인사] 국세청 外

◆국세청◎승진[서기관]◇국세청△대변인실 채진우△기획재정담당관실 송찬규△빅데이터센터 박창오△감사담당관실 권우태△심사2담당관실 박준배△역외정보담당관실 이준호 허인영△국제협력담당관실 최정현△징세과 장은수△법무과 안혜정△법규과 전준희△소득세과 차지훈△법인세과 이희범△공익중소법인지원팀 박운영△부동산납세과 김준호△상속증여세과 조상훈△자본거래관리과 이원주△조사기획과 황민호△조사2과 박용관△국제조사과 이규진△세원정보과 고당훈△장려세제과 노원철 이승철△청장실 김정수◇서울지방국세청△조사1국 조사1과 이민창△조사1국 조사3과 김재백△조사3국 조사2과 이상언△조사4국 조사3과 이방원△국제조사관리과 정규명△운영지원과 유지민◇중부지방국세청△부가가치세과 김성미△조사1국 조사1과 권순락△조사2국 조사관리과 김종민◇인천지방국세청△감사관 김민◇대전지방국세청△운영지원과장 양용산◇광주지방국세청△조사2국 조사관리과장 박진찬◇대구지방국세청△운영지원과장 최종기◇부산지방국세청△부가가치세과 조현진△법인세과 차무환△운영지원과 장영호◇국세청[과학기술서기관]△홈택스1담당관실 윤소영
◆디지털타임스△편집국 부국장대우·IT바이오부장 맹준호
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