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[인사] 문화체육관광부 外

입력:2025-04-07 20:10
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◆문화체육관광부[과장급]△국민소통실 디지털소통관실 뉴미디어소통지원과장 안길찬

◆기상청◎전보[3급]△제주지방기상청장 김성진◎승진관측기반국 관측정책과장 임덕빈◎전보[4급]△기획조정관실 연구개발담당관 노경숙△예보국 예보기술과장 서동일△지진화산국 지진화산기술팀장 박성찬△기상레이더센터 레이더운영과장 허성회△국립기상과학원 지구대기감시연구과장 김상백△항공기상청 정보기술과장 원덕진

◆국가유산청△지질유산팀장 정종익△한국전통문화대 전통문화교육원 교육운영과장 김창용△국립해양유산연구소 전시교육과장 조미순△궁능유적본부 창경궁관리소장 김응례


◆국립중앙도서관△도서관인재개발과장 황인호

◆한국국토정보공사△기획혁신본부장 고재학△서울경기북부지역본부장 최종묵△부산울산지역본부장 박기정

◆한양증권[상무]△S&T총괄 배성수△경영지원본부장 박상훈△CM본부장 박성주△CS본부장 유문성

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