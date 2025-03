[오늘의 QT] 믿음을 구해야 하는 이유

우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이라.(고후 4:18)So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal.(2Corinthians 4:18)바울과 초기 기독교 공동체는 어려움 가운데 있었습니다. 그들은 어둠 속에 있는 것 같았습니다. 사방으로 욱여쌈을 당했고 박해와 거꾸러뜨림을 당하는 상황에 놓여 있었습니다. 그런데 바울은 여기서 어려운 상황과 문제가 아닌 다른 것에 주목하자고 이야기합니다. 보이는 것, 즉 잠깐이면 사라질 것에 주목하지 않고 영원한 것에 주목할 것을 이야기합니다.어떻게 보이지 않는 것을 바라고, 영원한 것에 주목할 수 있을까요. 히브리서 11장 1절은 보이지 않는 것들을 믿음이 증거한다고 이야기합니다. 증거라는 것은 확인하고 증명하기 위한 것인데, 하나님께서는 우리의 마음속에 살아계신 하나님이 동행한다는 믿음을 증거로 삼겠다고 말씀하십니다. 하나님이 주인으로 인도하시는 삶에서 우리를 붙드는 증거는 바로 믿음입니다. 어려움을 당해도 우리가 믿음을 구해야 하는 이유는 그 믿음이 하나님의 영원한 약속과 일하심을 증거하기 때문입니다. 그 증거가 우리에게 보이는 환난과 어둠을 이겨내도록 이끌어 줍니다.김동주 목사(한소망청년교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지