[오늘의 QT] 빛나는 삶을 살아가는 법

지혜 있는 자는 궁창의 빛과 같이 빛날 것이요 많은 사람을 옳은 데로 돌아오게 한 자는 별과 같이 영원토록 빛나리라.(단 12:3)Those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness, like the stars for ever and ever.(Daniel 12:3)지혜 있는 자가 빛난다고 하나님은 말씀하십니다. 그런데 많은 사람을 옳은 데로 돌아오게 한 자는 영원히 빛난다고 하십니다. 많은 사람을 옳은 데로 돌아오게 하는 것이 지혜라는 의미입니다. 우리는 지혜를 '내가 원하는 길을 잘 발견하고 찾는 것'이라고 생각합니다. 지혜는 우리 삶의 걸음을 잘 밝혀주는 도구처럼 느껴집니다.하지만 하나님은 지혜를 많은 사람을 옳은 데로 돌아오게 하는 것이라고 합니다. "의인의 열매는 생명 나무라 지혜로운 자는 사람을 얻느니라."(잠 11:30) 지혜로운 사람에게는 사람들이 따르는 힘이 있습니다. 그는 하나님을 경외하며 말씀의 길을 걸어가기 때문에 많은 사람들은 그 지혜로운 사람을 따라 걸어갑니다. 그리고 그들은 결국 하나님께 돌아오게 됩니다.우리가 구해야 할 것은 여호와 하나님을 경외하여 그의 말씀을 따라 살아가는 지혜를 얻는 것입니다. 그 지혜 가운데 거하게 될 때 하나님은 우리를 통해 많은 사람이 돌아오게 하실 것이며 우리를 빛나게 하실 것입니다.김동주 목사(한소망청년교회)